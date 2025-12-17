¿Qué respondió Alejandra Rubio a la polémica por el video bailando raspe con "La More"?

La influencer hondureña Alejandra Rubio se pronunció públicamente luego de la polémica generada por un video que se viralizó en redes sociales, en el que aparece bailando de manera provocativa con el creador de contenido Saúl Fox, conocido como "La More".
Las imágenes provocaron una oleada de críticas, especulaciones y posturas encontradas entre los usuarios de plataformas digitales, convirtiendo el tema en tendencia y colocando a Rubio en el centro del debate público.
La controversia se intensificó tras la reacción de Sylse Fox, esposa de La More, quien expresó su molestia en redes sociales y manifestó su inconformidad por la cercanía mostrada entre ambos en el video.
Este pronunciamiento avivó rumores y señalamientos en torno a la influencer.
Ante el revuelo, Rubio utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos y tratar de disminuir la tensión generada.
En su mensaje, dejó claro que no mantiene una relación sentimental con Saúl Fox y que el vínculo entre ambos es únicamente de amistad.
"Yo quiero mucho a La More y es mi amigo. Pero no se preocupen que no volveremos a bailar raspe para que no se ataque la gente porque la cosa no es relajo", escribió la influencer en un mensaje que combinó aclaración y humor.
Posteriormente, en historias de Instagram, amplió su postura y se refirió nuevamente al video que desató la controversia.
"Yo me levanté tempranito y que voy viendo un video con mi amiga La More bailando raspe, espectacular el raspe, porque si uno no va a bailar raspe como debe, mejor no baile, y pues un montón de gente atacada. Pobrecita mi amiga La More, yo creo que va a tener clavo, pero yo solo ahí estaba bailando", expresó.
Hasta el momento, Saúl Fox, conocido como La More, no ha respondido de manera directa a las declaraciones de Alejandra Rubio, mientras la polémica continúa generando conversación en el entorno digital.