Roxana Somoza y "Juninho" Manella serán padres: "Gracias a Dios por cumplir otro sueño"

La creadora de contenido Roxana Somoza y su pareja serán padres. La noticia fue confirmada por el propio creador de contenido brasileño, Junior Manella, mejor conocido como "Juninho" Manella, a través de sus redes sociales la noche de este martes 16 de diciembre.
A través de un emotivo mensaje, Juninho expresó su gratitud y felicidad. "Ni siquiera sé cómo explicar lo que estoy pasando. Solo quiero dar gracias a Dios por cumplir otro sueño mío: ser padre", dice parte de su publicación en Instagram.
Además, trajo a mención que desde hace tiempo tenía la certeza de que su hijo nacería a su edad, predicción que se convertirá en realidad. "Ya lo sabía, de hecho siempre le decía a todos mis allegados que mi hijo nacería a esta edad, y aquí está... pronto estará aquí", escribió.
Durante el video adjunto en su publicación, el brasileño se ve muy emocionado, por lo que en su descripción no dudó en expresarle palabras de agradecimiento a su pareja, Roxana Somoza, quien le preparó una sorpresa para revelarle que será padre.
"Quiero agradecer a la mejor madre del mundo, mi esposa Roxana Somoza. ¡Te amo por siempre y gracias por hacer realidad este sueño conmigo! Te amo", expresó.
Juninho también expresó su amor por su pequeño, asegurando que lo ama "para siempre".
Roxana Somoza, por su parte, también compartió la noticia en sus redes sociales, reflejando la misma felicidad y agradecimiento.
Hasta el momento, no han revelado detalles específicos sobre el estado del embarazo ni la fecha prevista para el nacimiento. Sin embargo, la noticia enterneció a los seguidores de la pareja.
Todo parece indicar que la familia de Roxana Somoza sigue creciendo, pues Manella se convirtió en la figura paterna de su primer hijo, a quien próximamente le llegará un hermanito, según lo publicado por los tiktokers.
Además de sus seguidores, creadores de contendido nacionales e internacionales aprovecharon la publicación para dejar plasmadas sus felicitaciones. "Soy testigo de este amor, felicidades, pelaos", escribió el tiktoker colombiano Emiro Navarro. "Muchas felicidades, que Dios los bendiga", manifestó la presentadora Milagro Flores. "Muchas felicidades, agregó Fredy Rodríguez, más conocido como "Bicha Catracha".