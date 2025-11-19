Un menor de edad le quitó la vida al subcomisionado Vargas en Chamelecón

De acuerdo con el subcomisionado, el policía Joel Vargas se presentó ayer en la DPI de San Pedro Sula para informar sobre una diligencia de localización vinculada a un trabajo investigativo que se manejaba desde Tegucigalpa.

San Pedro Sula, Honduras.- Un menor de edad es la persona que disparó y le quitó la vida a un miembro de la Policía Nacional durante un enfrentamiento en el sector de Chamelecón, en la zona norte de Honduras, confirmó este miércoles el jefe regional de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), subcomisionado César Ruiz.

“Luego de reportarse, se le brindó el apoyo correspondiente y se trasladaron a la zona. Alrededor de las 5:00 a 5:30 de la tarde se reportó un enfrentamiento, por lo que de inmediato se alertó a todas las unidades disponibles, que se desplazaron al lugar. Ya en el sitio, se recibió información de que las personas que habían atentado contra la vida de nuestro compañero se habían apertrechado en una vivienda abandonada... Se rodeó la casa y se logró detener a los responsables, encontrando al autor de quitarle la vida a nuestro compañero”, expresó Ruiz.

El jefe de la DPI indicó que lograron identificar al individuo que disparó contra Vargas y procedieron a su captura en la misma vivienda donde se ocultaba, lugar en el que además se halló el arma homicida.

“Cuando ingresamos a la casa, encontramos el fusil con el que se disparó. Es un menor de edad, hago la observación; se está siguiendo el proceso correspondiente”, puntualizó.

El joven que le quitó la vida al agente fue remitido a la Fiscalía, donde se seguirá el procedimiento legal aplicable a menores de edad. La Policía Nacional mantiene operativos de saturación en la zona, donde hasta esta mañana se había detenido a siete presuntos miembros de la Pandilla 18.