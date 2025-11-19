Testigos identifican a hombre como responsable de la muerte de niño en Santa Bárbara

El presunto victimario es el jornalero José Elder Hernández Ramos de 30, quien fue capturado por la Policía en el barrio Los Julios de la aldea La Cuesta de Santa Bárbara bajo los cargos de asesinato en perjuicio del niño y tentativa de asesinato contra la menor Keidy Nayeli Pineda Castellanos.

San Pedro Sula, Honduras.- La declaración de varios testigos es la prueba que hay contra el supuesto homicida del niño Arnol Caleb Hernández Díaz, de 5 años de edad, que fue capturado por la Policía.

El niño murió el domingo en la aldea La Cuesta cuando venía con sus parientes y otras personas en un vehículo que fue tiroteado en los momentos que regresaban del cierre de campaña sectorial del candidato a alcalde de Libre por el municipio de Santa Bárbara.

En el hecho resultó herida otra menor de 14 años, de nombre Keidy Nayeli Castellanos, quien está interna en el hospital Mario Rivas, donde se informó que está fuera de peligro.

Las autoridades policiales informaron que, según las investigaciones, las personas que se conducían en el vehículo iban gritando vivas al Partido Libre, lo que enojó a Hernández Ramos, quien disparó contra el automóvil.

De acuerdo con las indagaciones de las autoridades en la aldea La Cuesta, José Elder Hernández es de esas personas que se ofenden cuando les hablan de partidos contrarios al que él es seguidor.