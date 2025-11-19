  1. Inicio
Testigos identifican a hombre como responsable de la muerte de niño en Santa Bárbara

Personas que también fueron víctimas del ataque en el que murió el menor en la aldea La Cuesta, Santa Bárbara, incriminan al detenido

  • 19 de noviembre de 2025 a las 06:35
El jornalero José Elder Hernández Ramos, según las autoridades policiales, es identificado por los testigos como la persona que disparó al carro donde iba el niño Arnol Caleb Hernández.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- La declaración de varios testigos es la prueba que hay contra el supuesto homicida del niño Arnol Caleb Hernández Díaz, de 5 años de edad, que fue capturado por la Policía.

El presunto victimario es el jornalero José Elder Hernández Ramos de 30, quien fue capturado por la Policía en el barrio Los Julios de la aldea La Cuesta de Santa Bárbara bajo los cargos de asesinato en perjuicio del niño y tentativa de asesinato contra la menor Keidy Nayeli Pineda Castellanos.

Detalles del enfrentamiento en Chamelecón donde murió un subcomisario de la Policía

El niño murió el domingo en la aldea La Cuesta cuando venía con sus parientes y otras personas en un vehículo que fue tiroteado en los momentos que regresaban del cierre de campaña sectorial del candidato a alcalde de Libre por el municipio de Santa Bárbara.

En el hecho resultó herida otra menor de 14 años, de nombre Keidy Nayeli Castellanos, quien está interna en el hospital Mario Rivas, donde se informó que está fuera de peligro.

Las autoridades policiales informaron que, según las investigaciones, las personas que se conducían en el vehículo iban gritando vivas al Partido Libre, lo que enojó a Hernández Ramos, quien disparó contra el automóvil.

De acuerdo con las indagaciones de las autoridades en la aldea La Cuesta, José Elder Hernández es de esas personas que se ofenden cuando les hablan de partidos contrarios al que él es seguidor.

Sospechoso de asesinar a "El Pollo" estaba encargado de almacenar las armas usadas en masacre

En la relación de hechos dada a conocer por la Policía se establece que el domingo 16 de noviembre en horas de la noche los ofendidos se trasladaban de la aldea La Cuesta para El Aguacatal, Santa Bárbara, en un vehículo tipo Ford F150 junto a 20 personas aproximadamente, de las que varias observaron que en la salida de la aldea La Cuesta se encontraba el sospechoso en mención y les disparó.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

