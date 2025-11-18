Detalles del enfrentamiento en Chamelecón donde murió un subcomisario de la Policía

La Policía Nacional confirmó este martes la muerte del subcomisario Esteban Joel Vargas Díaz durante un enfrentamiento armado con delincuentes en el sector La Providencia, en Chamelecón, zona norte del país. Aquí los detalles.
En el incidente también resultó herido un agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que acompañaba al oficial, quien, según autoridades, se encuentra fuera de peligro.
El comisionado Rolando Ponce, jefe policial en la zona norte, informó que al momento del ataque los agentes realizaban operaciones en el sector cuando fueron sorprendidos por varios sujetos armados.
"Él andaba ejerciendo su función, su trabajo en operaciones policiales como la de ahorita", declaró.
Ponce confirmó la detención de siete sospechosos y el decomiso del arma que habría sido utilizada durante el ataque, además de munición.
"Seguimos trabajando para hacer llegar todos los medios probatorios ante el Ministerio Público para que estos malvivientes llamados de la Pandilla 18," afirmó, señalando que los equipos de investigación continúan recopilando información para fortalecer el caso.
El jefe policial expresó sus condolencias y reiteró el respaldo institucional a la familia del subcomisario.
"Es lastimoso dar este tipo de información... pero así es la vida policial, esta carrera es de riesgo", dijo al referirse al fallecimiento del oficial en cumplimiento del deber.
Este hecho se suma al asesinato del inspector Fredy Adrián Contreras Zelaya, quien murió este martes tras un ataque armado contra la patrulla que conducía en Juticalpa, Olancho.
Las autoridades mantienen operativos en ambas zonas para dar con todos los involucrados.