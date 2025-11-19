Capturan a siete pandilleros de la 18 por muerte de policía en Chamelecón

Santa Bárbara, Honduras.- Siete presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados ayer durante una amplia operación policial en el barrio La Providencia, en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, luego de un ataque armado contra agentes que realizaban labores de verificación en la zona. Las detenciones se realizaron tras una intervención de saturación que incluyó cierres de acceso, registros en viviendas y patrullajes en calles y pasajes del sector. Las autoridades informaron que los sospechosos formarían parte de la estructura criminal que opera en ese punto de la ciudad.

El operativo se activó después de que un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acompañado por técnicos de reconocimiento y encabezado por el Subcomisario Joel Esteban Vargas Ordoñez, fuera sorprendido a disparos por sujetos fuertemente armados mientras realizaba allanamientos. En medio del ataque, el Subcomisario Vargas Ordoñez resultó gravemente herido y posteriormente falleció. Un agente de la DPI también sufrió lesiones y permanece bajo atención médica.