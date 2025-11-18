  1. Inicio
Un policía muerto y varios heridos tras enfrentamiento con delincuentes en Chamelecón

Enfrentamiento en Montebello, sector de Chamelecón, deja un subcomisario fallecido y varios agentes heridos; autoridades buscan a los responsables

  • 18 de noviembre de 2025 a las 19:22
El subcomisario Vargas murió durante un operativo en Montebello, Chamelecón; otros agentes resultaron heridos y la Policía inició un despliegue para capturar a los responsables.

 Foto: Cortesía redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional confirmó este martes el fallecimiento del subcomisario Vargas durante un enfrentamiento con delincuentes en la colonia Montebello, sector Chamelecón, zona norte de Honduras.

Según la institución, otros agentes que acompañaban al oficial resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional lamentó el deceso y manifestó solidaridad con la familia del subcomisario y con la institución: "Nuestro subcomisario Vargas ha fallecido en cumplimiento del deber".

Muere agente policial tras ser atacados a disparos en Juticalpa, Olancho

La entidad agregó que se ha desplegado un amplio operativo en la zona para capturar a los responsables.

"Desplegamos a nuestros policías para capturar a los delincuentes que le quitaron la vida", añadió la institución.

El hecho se suma a la muerte del inspector Fredy Adrián Contreras Zelaya, quien perdió la vida este martes tras un ataque a disparos mientras conducía una patrulla en Juticalpa, Olancho.

Acababa de convertirse en padre: Fredy Contreras, inspector de policía asesinado en Juticalpa

