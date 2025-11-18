Un policía muerto y varios heridos tras enfrentamiento con delincuentes en Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional confirmó este martes el fallecimiento del subcomisario Vargas durante un enfrentamiento con delincuentes en la colonia Montebello, sector Chamelecón, zona norte de Honduras.

Según la institución, otros agentes que acompañaban al oficial resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional lamentó el deceso y manifestó solidaridad con la familia del subcomisario y con la institución: "Nuestro subcomisario Vargas ha fallecido en cumplimiento del deber".