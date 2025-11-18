Acababa de convertirse en padre: Fredy Contreras, inspector de policía asesinado en Juticalpa

El inspector de la Policía Nacional (PN), Fredy Adrián Contreras Zelaya, perdió la vida la mañana de este martes —18 de noviembre— tras ser brutalmente atacado en una patrulla por desconocidos.
El hecho se registró en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, específicamente, en la carretera que conduce a San Francisco de Becerra.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Contreras se encontraba realizando patrullajes preventivos en la zona cuando desconocidos atacaron sin piedad la patrulla en la que se desplazaba.
El joven policía no logró esquivar el ataque y, en consecuencia, fue asesinado. La pérdida deja un profundo vacío tanto en la institución policial, como en su núcleo familiar.
Según informó la institución, Contreras acababa de convertirse en padre de familia, dejando un daño irreparable en la vida de su hijo y pareja sentimental.
“El inspector Contreras, además de ser un destacado servidor policial, era padre de un bebé recién nacido, por lo que la institución expresa su profundo pesar y solidaridad con su familia”, señaló la PN.
En honor a su labor, la institución le brindó un ascenso a Sub Comisario de Policía Póstumo y el reconocimiento como Héroe Policial.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de los culpables del violento hecho, ya que tras haber cometido el crimen se dieron a la fuga.
Los agentes policiales lograron asegurar el vehículo en el que, presuntamente, se desplazaban los delincuentes al momento del ataque.
Dentro del vehículo encontraron una escopeta y un teléfono celular que, aparentemente, pertenece al agresor. Además, se logró la captura de un sospechoso para efectos de investigación.