Muere agente policial tras ser atacados a disparos en Juticalpa, Olancho

Juticalpa, Honduras.— Un inspector de la Policía Nacional (PN) perdió la vida la mañana de este martes — 18 de noviembre— luego de que desconocidos atacaran a disparos la patrulla en la que se desplazaba en Juticalpa, Olancho.

El hecho violento ocurrió en la carretera que conduce a San Francisco de Becerra, sector de La Empalizada, mientras el oficial de policía realizaba patrullajes preventivos en el sector.

De acuerdo con el informe preliminar, fueron los ocupantes de una camioneta de color negro los que, sin mediar palabra, comenzaron un ataque armado en contra de la patrulla.