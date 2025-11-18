  1. Inicio
Muere agente policial tras ser atacados a disparos en Juticalpa, Olancho

Un inspector de la Policía Nacional (PN) perdió la vida luego de que desconocidos abrieran fuego en contra de la patrulla en la que se desplazaba

  • 18 de noviembre de 2025 a las 10:20
Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables del ataque; no obstante, las autoridades policiales lograron la detención de un sospechoso.

 Foto: Cortesía redes sociales

Juticalpa, Honduras.— Un inspector de la Policía Nacional (PN) perdió la vida la mañana de este martes — 18 de noviembre— luego de que desconocidos atacaran a disparos la patrulla en la que se desplazaba en Juticalpa, Olancho.

El hecho violento ocurrió en la carretera que conduce a San Francisco de Becerra, sector de La Empalizada, mientras el oficial de policía realizaba patrullajes preventivos en el sector.

De acuerdo con el informe preliminar, fueron los ocupantes de una camioneta de color negro los que, sin mediar palabra, comenzaron un ataque armado en contra de la patrulla.

El brutal ataque dejó como resultado la muerte de Fredy Adrián Contreras Zelaya, inspector policial que conducía el automotor al momento del ataque.

Según informó la institución, la víctima no solo era un “destacado servidor policial”, sino que también se acababa de convertir en padre de familia, dejando un vacío irreparable.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los culpables del ataque; no obstante, las autoridades policiales lograron la detención de un sospechoso.

Además, en la escena del crimen se logró asegurar un vehículo Nissan Pathfinder de color negro, sin placas, que se encontraba abandonado e impactado contra un árbol en el sector.

Dentro del automotor se localizó una escopeta y un teléfono celular que, se presume, pertenece al agresor que le arrebató la vida a Contreras.

Las autoridades policiales aseguraron que “las unidades policiales permanecen desplegadas ejecutando operaciones de búsqueda, cerco y rastreo orientadas a identificar y detener a los responsables”.

