Investigación en curso por muerte de menor tras ataque armado en Santa Bárbara

Tras el ataque en el que murió un niño de 5 años, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar cuántas personas participaron en el hecho

  • 17 de noviembre de 2025 a las 17:04
La Policía Nacional mantiene las investigaciones en la aldea La Cuesta, donde ocurrió el ataque armado que dejó un menor muerto y una adolescente herida.

Santa Bárbara, Honduras.- La Policía Nacional investiga la muerte de un niño de cinco años registrada en la aldea La Cuesta, Santa Bárbara, luego de un ataque a disparos ocurrido cuando varias personas se retiraban de un evento político del Partido Libertad y Refundación (Libre)

El menor fue identificado como Carlos Caleb Hernández, de 5 años de edad. En el hecho también resultó herida Zeydi Castellanos, de 14 años, quien fue trasladada a un centro asistencial.

El portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara, Gregorio Cornejo, detalló en Hoy Mismo que equipos de investigación se desplazaron al lugar para recopilar información y establecer cómo ocurrieron los hechos.

Durante la entrevista señaló que el caso sigue en proceso y que aún no se ha confirmado cuántas personas participaron en el ataque.

Cornejo añadió que se trabaja bajo instrucciones del mando policial para esclarecer lo sucedido y determinar los móviles del crimen.

Las autoridades no descartan posibles capturas en las próximas horas, aunque indicaron que cualquier avance será comunicado una vez la investigación lo permita.

