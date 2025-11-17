Investigación en curso por muerte de menor tras ataque armado en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- La Policía Nacional investiga la muerte de un niño de cinco años registrada en la aldea La Cuesta, Santa Bárbara, luego de un ataque a disparos ocurrido cuando varias personas se retiraban de un evento político del Partido Libertad y Refundación (Libre)
El menor fue identificado como Carlos Caleb Hernández, de 5 años de edad. En el hecho también resultó herida Zeydi Castellanos, de 14 años, quien fue trasladada a un centro asistencial.
El portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara, Gregorio Cornejo, detalló en Hoy Mismo que equipos de investigación se desplazaron al lugar para recopilar información y establecer cómo ocurrieron los hechos.
Durante la entrevista señaló que el caso sigue en proceso y que aún no se ha confirmado cuántas personas participaron en el ataque.
Cornejo añadió que se trabaja bajo instrucciones del mando policial para esclarecer lo sucedido y determinar los móviles del crimen.
Las autoridades no descartan posibles capturas en las próximas horas, aunque indicaron que cualquier avance será comunicado una vez la investigación lo permita.