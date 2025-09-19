Declaran culpable a hombre por asesinato de subcomisionado y tres civiles en Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala II del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declaró culpable a Franklin Josué Calix Zelaya por el asesinato del subcomisionado de Policía Encarnación García Guerrero y tres civiles en Olanchito, Yoro.

Durante el juicio, también se le atribuían delitos de asesinato en grado de tentativa inacabada y robo con violencia e intimidación; sin embargo, el tribunal lo absolvió de esos cargos por falta de pruebas.

El cuádruple crimen ocurrió la madrugada del 12 de febrero de 2023 en la colonia Ponce, del municipio de Olanchito, Yoro, cuando las víctimas salían de un expendio de bebidas alcohólicas.

Según el primer reporte policial, al menos tres sujetos armados, a bordo de una camioneta, dispararon contra el grupo. Los tres hombres murieron en el lugar y una mujer, Massiel Martínez, resultó herida y falleció horas después en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.

En el mismo proceso también figuraba Arely Eleuteria Calix Zelaya, hermana del imputado, quien fue absuelta y recibió carta de libertad al no encontrarse pruebas suficientes en su contra. No obstante, mantiene otros procesos judiciales pendientes.

El tribunal informó que en los próximos días se celebrará la audiencia de individualización de la pena, en la cual las partes procesales presentarán sus solicitudes de condena contra el sentenciado.