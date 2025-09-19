  1. Inicio
  2. · Sucesos

Declaran culpable a hombre por asesinato de subcomisionado y tres civiles en Yoro

En la Sala II del Tribunal de Sentencia fue declarado culpable el hombre por el asesinato de un subcomisionado de policía en el municipio de Olanchito

  • 19 de septiembre de 2025 a las 13:47
Declaran culpable a hombre por asesinato de subcomisionado y tres civiles en Yoro

Franklin Josué Calix Zelaya fue declarado culpable en los juzgados de lo penal por el asesinato de un subcomisionado de Policía y tres personas más.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala II del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declaró culpable a Franklin Josué Calix Zelaya por el asesinato del subcomisionado de Policía Encarnación García Guerrero y tres civiles en Olanchito, Yoro.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Dustin Michelle Arteaga Medina, David Edilberto Zelaya Guardado y Eny Masiel Martínez Gómez.

Masacre en Olanchito: matan a tres hombres, entre ellos un subcomisionado

Durante el juicio, también se le atribuían delitos de asesinato en grado de tentativa inacabada y robo con violencia e intimidación; sin embargo, el tribunal lo absolvió de esos cargos por falta de pruebas.

Cúadruple crimen

El cuádruple crimen ocurrió la madrugada del 12 de febrero de 2023 en la colonia Ponce, del municipio de Olanchito, Yoro, cuando las víctimas salían de un expendio de bebidas alcohólicas.

Según el primer reporte policial, al menos tres sujetos armados, a bordo de una camioneta, dispararon contra el grupo. Los tres hombres murieron en el lugar y una mujer, Massiel Martínez, resultó herida y falleció horas después en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.

En el mismo proceso también figuraba Arely Eleuteria Calix Zelaya, hermana del imputado, quien fue absuelta y recibió carta de libertad al no encontrarse pruebas suficientes en su contra. No obstante, mantiene otros procesos judiciales pendientes.

El tribunal informó que en los próximos días se celebrará la audiencia de individualización de la pena, en la cual las partes procesales presentarán sus solicitudes de condena contra el sentenciado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias