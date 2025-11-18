  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

“Hay más personas involucradas”: caso de niño que murió durante tiroteo en Santa Bárbara

Las autoridades policiales capturaron dos hombres sospechosos del asesinato de un niño en Santa Bárbara. Hay más personas involucradas en el crimen

  • 18 de noviembre de 2025 a las 15:40
“Hay más personas involucradas”: caso de niño que murió durante tiroteo en Santa Bárbara
1 de 10

La Policía Nacional (PN) capturó a dos hombres sospechosos de haberle arrebatado la vida a Carlos Caleb Hernández, un menor de apenas 5 años, que recibió una bala durante un tiroteo en el departamento de Santa Bárbara.

 Foto: Cortesía PN/redes sociales
“Hay más personas involucradas”: caso de niño que murió durante tiroteo en Santa Bárbara
2 de 10

El hecho sangriento ocurrió la noche del domingo — 17 de noviembre— en el sector de La Cuesta, en el municipio de Santa Bárbara, cuando el niño iba en un vehículo junto a su familia.

Foto: Cortesía PN/redes sociales
“Hay más personas involucradas”: caso de niño que murió durante tiroteo en Santa Bárbara
3 de 10

De acuerdo con la versión de la madre del menor, estaban regresando de un evento político del partido Libertad y Refundación (Libre) cuando una persona comenzó a disparar en el lugar.

 Foto: Cortesía PN/redes sociales
“Hay más personas involucradas”: caso de niño que murió durante tiroteo en Santa Bárbara
4 de 10

Aunque el menor iba dentro de un vehículo, los disparos lo alcanzaron y le arrebataron la vida de forma inmediata.

Foto: Cortesía PN/redes sociales
“Hay más personas involucradas”: caso de niño que murió durante tiroteo en Santa Bárbara
5 de 10

Otra menor de 14 años, identificada como Zeidy Castellanos, resultó herida por una bala. No obstante, logró sobrevivir al ataque.

 Foto: Cortesía PN/redes sociales
“Hay más personas involucradas”: caso de niño que murió durante tiroteo en Santa Bárbara
6 de 10

Las autoridades policiales dieron a conocer este martes —18 de noviembre— que capturaron un hombre de 30 años, presunto responsable de la muerte del menor.

Foto: Cortesía PN/redes sociales
“Hay más personas involucradas”: caso de niño que murió durante tiroteo en Santa Bárbara
7 de 10

La captura se llevó a cabo en una zona montañosa del barrio Los Julios, donde intentaba esconderse de las manos de la justicia, tras el ataque.

Foto: Cortesía PN/redes sociales
“Hay más personas involucradas”: caso de niño que murió durante tiroteo en Santa Bárbara
8 de 10

Las investigaciones preliminares indican que, el individuo se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando comenzó la balacera.

Foto: Cortesía PN/redes sociales
“Hay más personas involucradas”: caso de niño que murió durante tiroteo en Santa Bárbara
9 de 10

“Aparte de estos dos hombres, hay más personas involucradas que participaron en el asesinato, pero solo uno fue el que disparó, donde lamentablemente murió un niño de 5 años de edad y otra menor resultó herida de bala”, aseguró Nelson Mejía, oficial encargado del caso.

Foto: Cortesía PN/redes sociales
“Hay más personas involucradas”: caso de niño que murió durante tiroteo en Santa Bárbara
10 de 10

Las autoridades policiales informaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer por completo el caso y dar con el resto de los culpables.

Foto: Cortesía PN/redes sociales
Cargar más fotos