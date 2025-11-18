“Hay más personas involucradas”: caso de niño que murió durante tiroteo en Santa Bárbara

La Policía Nacional (PN) capturó a dos hombres sospechosos de haberle arrebatado la vida a Carlos Caleb Hernández, un menor de apenas 5 años, que recibió una bala durante un tiroteo en el departamento de Santa Bárbara.
El hecho sangriento ocurrió la noche del domingo — 17 de noviembre— en el sector de La Cuesta, en el municipio de Santa Bárbara, cuando el niño iba en un vehículo junto a su familia.
De acuerdo con la versión de la madre del menor, estaban regresando de un evento político del partido Libertad y Refundación (Libre) cuando una persona comenzó a disparar en el lugar.
Aunque el menor iba dentro de un vehículo, los disparos lo alcanzaron y le arrebataron la vida de forma inmediata.
Otra menor de 14 años, identificada como Zeidy Castellanos, resultó herida por una bala. No obstante, logró sobrevivir al ataque.
Las autoridades policiales dieron a conocer este martes —18 de noviembre— que capturaron un hombre de 30 años, presunto responsable de la muerte del menor.
La captura se llevó a cabo en una zona montañosa del barrio Los Julios, donde intentaba esconderse de las manos de la justicia, tras el ataque.
Las investigaciones preliminares indican que, el individuo se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando comenzó la balacera.
“Aparte de estos dos hombres, hay más personas involucradas que participaron en el asesinato, pero solo uno fue el que disparó, donde lamentablemente murió un niño de 5 años de edad y otra menor resultó herida de bala”, aseguró Nelson Mejía, oficial encargado del caso.
Las autoridades policiales informaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer por completo el caso y dar con el resto de los culpables.