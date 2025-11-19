Millonaria multa y 16 años de cárcel piden contra "La Nena", líder de la pandilla 18

La acusada, Hellin Damaris Fajardo Hernández , conocida como “La Nena”, era considerada por las autoridades como una figura clave dentro de la estructura criminal, dado que coordinaba el “impuesto de guerra” exigido a propietarios de negocios y a transportistas del área.

San Pedro Sula, Cortés.- Una de las principales jefas de la Pandilla 18 en la zona norte enfrentará una solicitud de 16 años de prisión y una multa de tres millones de lempiras, luego de que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) la identificara como la responsable de dirigir el cobro sistemático de extorsiones en el sector de Chamelecón.

Su captura se produjo durante un operativo conjunto entre la FESCCO y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), luego de varias investigaciones que la ubicaban como una de las cabecillas operativas de la organización.

Paralelamente, la FESCCO informó que cuatro miembros más de estructuras delictivas —Estid Jonathan Aguilar Contreras, Alberto Adonay Rivera Tábora, Roberto Carlos Rivera Miralda y Franklin Josué Ramos Sandoval— fueron declarados culpables por tráfico de drogas, porte ilegal de armas y asociación para delinquir. La individualización de la pena se realizará el próximo 27 de noviembre.

En otras acciones judiciales, un juez dictó prisión preventiva a Gerson Fabiel Laínez Benítez por extorsión, porte ilegal de arma de fuego de uso comercial y asociación para delinquir. Cristian David Ramírez, Denis Marciano Contreras Pérez y Yunior Ismael Gonzales también guardarán prisión preventiva por delitos relacionados con narcotráfico y asociación ilícita.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Asimismo, Joseph Díaz Villanueva recibió auto de formal procesamiento por tráfico de droga. En un proceso de estricta conformidad, otro implicado fue condenado a seis años de reclusión por encubrimiento.

Las autoridades recalcaron que los golpes más recientes en Chamelecón buscan desarticular por completo la estructura de extorsión que por años ha afectado a comerciantes, transportistas y moradores del sector.