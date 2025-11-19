Hombre muere tras sufrir infarto presuntamente provocado por partido de Honduras en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre perdió la vida la noche del martes -18 de noviembre- tras sufrir un infarto que habría sido provocado durante el partido Honduras vs. Costa Rica, en el que ambos equipos quedaron eliminados del Mundial 2026 y sin posibilidad de ir a la repesca.

La víctima fue identificada como Edwin Reyneri Ordóñez Aviléz, de 44 años, quien habría sufrido un infarto fulminante minutos después de la no clasificación, según informaron sus familiares.

El hecho se registró alrededor de las 8:30 de la noche en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, donde el hombre comenzó a sentir una fuerte presión en el pecho mientras se transmitía el partido.