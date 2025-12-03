Maribel Espinoza tras ataques de asesor del Partido Nacional: "Aquí no es potrero suyo"

Tegucigalpa, Honduras.- Ante los constantes ataques de Fernando Cerimedo, asesor del Partido Nacional que ha generado polémica contra el proceso electoral en Honduras y la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, a través de su cuenta de X, las reacciones no se han hecho esperar. El argentino, contratado por el partido liderado por Nasry "Tito" Asfura, escribió el pasado 1 de diciembre, luego que el sistema de divulgación TREP presentara fallas, un mensaje exigiendo a Hall contar todas las actas porque no se "jode" con la democracia y voluntad popular. "Muestren todas las actas. Nada Más. Las actas reflejan la voluntad popular y es inalterable", escribió junto a un mensaje de Trump donde advirtió sobre posibles irregularidades al proceso y la transparencia de las elecciones en Honduras.

Fue entonces cuando Maribel Espinoza reaccionó a través de su cuenta de X y le pidió no entrometerse en los asuntos del país porque él solamente había sido contratado para asesorar y Honduras "no es potrero suyo". "Este señor es un extranjero. Es un asesor y vino hacer un trabajo. A él no le importamos los hondureños" inició diciendo la diputada del Partido Liberal. "Aquí no es potrero suyo. Por favor compórtese con altura y deje de ultrajar a la autoridad de la Dra. Ana Paola Hall. Usted no es hondureño, no sea indeseable en este país, respete las leyes Hondureñas. Le advierto que si sigue esa línea perversa tendré que actuar de conformidad con la ley. ¡Basta!", añadió.

Reacción que Cerimedo no tardó en responder y en afirmar que Honduras le importa más a él que a ella. "Usted esta siendo parte de los que juegan con la paz de los hondureños y de la región. Usted fue a Estados Unidos a pedir lo mismo. No se haga la inocente. Pero le mintieron a funcionarios y las consecuencias ya las vieron", señaló. Además, acusó a Ana Paola Hall de haber sido "funciona a Ochoa (por presión o por orden de Fowers) y usted lo sabe". De igual forma, le mencionó a Maribel Espinoza que opinar sobre el asunto no es "nada ilegal" y que en cambio su amenaza es "bastante fascista". "Fíjese a su lado quién está incitando a sacar la gente a la calle, que es más grave".