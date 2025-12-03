¿Quién es Fernando Cerimedo, el asesor del Partido Nacional que genera polémica en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Una serie de tuits polémicos han puesto en el mapa al argentino Fernando Cerimedo, asesor del Partido Nacional que esta semana ha figurado en el escrutinio interno que realiza el partido de la estrella solitaria.
El extranjero ha sido cuestionado por varias figuras políticas de Honduras por opinar sobre el proceso electoral y hasta criticar el trabajo de la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. Usuarios de la red social también han tildado de intromisión la constante opinión del extranjero en asuntos nacionales.
El pasado lunes, el consultor político en su perfil oficial envió un mensaje en tono de advertencia a Hall donde le enfatizó que "el mundo te esta mirando. No es joda. Con la democracia y la voluntad popular NO se jode". Ante esta situación, la diputada Maribel Espinoza fue una de las que reaccionó recordándole que solo "vino hacer un trabajo".
"Aquí no es potrero suyo. Por favor compórtese con altura y deje de ultrajar a la autoridad de la Dra Ana Paola Hall", expuso la diputada. Asimismo, le pidió no volverse indeseable en este país pues de lo contrario como parlamentaria "tendré que actuar de conformidad con la ley".
Pero ¿Quién es Fernando Cerimero?
El argentino, quien se autodefine en sus redes sociales como consultor político y doctor en marketing, es señalado en Brasil como una de las 36 personas acusadas de haber conspirado en 2022 para impedir la investidura del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, junto al expresidente Jair Bolsonaro, de acuerdo a un informe de la Corte Suprema de Brasil.
El influenciador de derecha y exasesor de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, es citado en la causa por diseminar noticias falsas en relación a las elecciones brasileñas de 2022.
Cerimedo es fundador y director del medio digital ‘La Derecha Diario’, se considera un orgulloso militante de la derecha mundial y es conocido por sus enfrentamientos periódicos con periodistas y con adherentes a la izquierda.
Creó su propia empresa de publicidad y marketing llamada ‘Numen’, que cuenta con oficinas en varias ciudades de Latinoamérica, y dirige su propia academia que ofrece cursos de mercado digital y político en Argentina, Chile, Colombia, México y Estados Unidos.
En declaraciones a EFE, en 2024, cuando se difundiera el documento de la corte brasileña, Cerimedo afirmó que no tiene nada que ver en la investigación en la que se lo nombra y que «cree» que se lo vincula por sus videos en directo en redes sociales en donde denuncia irregularidades en las elecciones presidenciales brasileñas de 2022. Además, sostiene que no mantiene vínculos directos de ningún tipo con la familia Bolsonaro.
En la investigación de 884 páginas realizada por la Policía Federal brasileña, al argentino, que aparece mencionado 66 veces, se lo acusa de difundir "lo que llamó una investigación" sobre las elecciones brasileñas, que luego fue "diseminada por los investigados" a través de distintos canales en varias oportunidades.
Según el documento, para Cerimedo "había una disparidad entre la distribución de votos" de las urnas electrónicas más nuevas, fabricadas en 2020, y las más antiguas fabricadas en 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015, las cuales marcaban una «anomalía» a favor de Lula.
Las publicaciones eran acompañadas por la frase “#BrazilWasStolen” (‘Brasil fue robado’ en español), una campaña que cobró notoriedad en redes sociales en ese momento e incluso desató la causa conocida como "milicias digitales".