¿Quién es Fernando Cerimedo, el asesor del Partido Nacional que genera polémica en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Una serie de tuits polémicos han puesto en el mapa al argentino Fernando Cerimedo, asesor del Partido Nacional que esta semana ha figurado en el escrutinio interno que realiza el partido de la estrella solitaria. El extranjero ha sido cuestionado por varias figuras políticas de Honduras por opinar sobre el proceso electoral y hasta criticar el trabajo de la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. Usuarios de la red social también han tildado de intromisión la constante opinión del extranjero en asuntos nacionales. El pasado lunes, el consultor político en su perfil oficial envió un mensaje en tono de advertencia a Hall donde le enfatizó que "el mundo te esta mirando. No es joda. Con la democracia y la voluntad popular NO se jode". Ante esta situación, la diputada Maribel Espinoza fue una de las que reaccionó recordándole que solo "vino hacer un trabajo".

"Aquí no es potrero suyo. Por favor compórtese con altura y deje de ultrajar a la autoridad de la Dra Ana Paola Hall", expuso la diputada. Asimismo, le pidió no volverse indeseable en este país pues de lo contrario como parlamentaria "tendré que actuar de conformidad con la ley".

Pero ¿Quién es Fernando Cerimero?

El argentino, quien se autodefine en sus redes sociales como consultor político y doctor en marketing, es señalado en Brasil como una de las 36 personas acusadas de haber conspirado en 2022 para impedir la investidura del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, junto al expresidente Jair Bolsonaro, de acuerdo a un informe de la Corte Suprema de Brasil. El influenciador de derecha y exasesor de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, es citado en la causa por diseminar noticias falsas en relación a las elecciones brasileñas de 2022. Cerimedo es fundador y director del medio digital 'La Derecha Diario', se considera un orgulloso militante de la derecha mundial y es conocido por sus enfrentamientos periódicos con periodistas y con adherentes a la izquierda.