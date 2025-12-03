Renato Stabile tras indulto de JOH: "Aún no puede regresar a Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Orlando Hernández permanece sin autorización para salir de Estados Unidos debido a que ICE aún no le devuelve sus documentos migratorios, explicó su abogado Renato Stabile tras el indulto anunciado el viernes 28 de noviembre.

Stabile confirmó en HCH que el expresidente hondureño no será deportado, pero tampoco puede viajar a Honduras mientras carezca de identificación oficial. Señaló que la situación depende de los trámites internos de las autoridades estadounidenses.

El abogado relató que Hernández se mostró “feliz” por recuperar la libertad y expresó agradecimiento “a Dios y al presidente Trump”, según indicó en su declaración.