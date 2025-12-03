  1. Inicio
Renato Stabile tras indulto de JOH: "Aún no puede regresar a Honduras"

El abogado Renato Stabile explicó que Juan Orlando Hernández continúa sin documentos migratorios, por lo que no puede viajar a Honduras pese al indulto otorgado

  • 03 de diciembre de 2025 a las 13:13
El abogado Renato Stabile afirmó que ICE no ha entregado los documentos migratorios de Juan Orlando Hernández, lo que impide su regreso a Honduras.

 Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Orlando Hernández permanece sin autorización para salir de Estados Unidos debido a que ICE aún no le devuelve sus documentos migratorios, explicó su abogado Renato Stabile tras el indulto anunciado el viernes 28 de noviembre.

Stabile confirmó en HCH que el expresidente hondureño no será deportado, pero tampoco puede viajar a Honduras mientras carezca de identificación oficial. Señaló que la situación depende de los trámites internos de las autoridades estadounidenses.

El abogado relató que Hernández se mostró “feliz” por recuperar la libertad y expresó agradecimiento “a Dios y al presidente Trump”, según indicó en su declaración.

Sin embargo, afirmó que el exmandatario aún no ha decidido qué hará con su familia ni ha tomado una determinación sobre un eventual retorno al país.

