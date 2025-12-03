El documento con el que Trump otorgó un "total e incondicional perdón" a Juan Orlando Hernández

Washington, Estados Unidos.- Después de haber sido condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió un "total e incondicional perdón" de parte de Donald Trump.
Tras que Hernández le enviara una carta al mandatario estadounidense, en la que comparó la forma en que ambos han gestionado sus gobiernos y cómo han sido víctimas de persecución política, Trump decidió indultar a Hernández.
El líder estadounidense afirmó que Hernández había sido víctima de una "cacería de brujas" de parte de la administración Biden-Harris, además de un "exceso de enjuiciamiento" durante su juicio.
Hernández cobró su libertad el pasado 1 de diciembre, después de casi cuatro años de cárcel. Su esposa, Ana García de Hernández, informó que el exmandatario hondureño está en un "lugar seguro", por lo que no se espera que retorne pronto al país.
Indulto de Trump a JOH
Concesión Ejecutiva de Clemencia
Donald J. Trump
Presidente de los Estados Unidos de América
A TODOS AQUELLOS A QUIENES LLEGUE LA PRESENTE, SALUDOS:
HÁGASE SABER que en este día, yo, DONALD J. TRUMP, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, EN USO DE MIS FACULTADES BAJO EL ARTÍCULO II, SECCIÓN 2, CLÁUSULA 1, DE LA CONSTITUCIÓN, HE OTORGADO A LA PERSONA QUE SE IDENTIFICA A CONTINUACIÓN
UN PERDÓN COMPLETO E INCONDICIONAL
Por aquellos delitos contra los Estados Unidos individualmente enumerados y presentados ante mí para mi consideración:
Estados Unidos vs. Juan Orlando Hernández, 1:15CR379JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
POR LA PRESENTE DESIGNO, instruyo y otorgo autoridad al Abogado de Indultos, como mi representante, para administrar y firmar esta concesión de clemencia a la persona aquí nombrada. El Abogado de Indultos deberá declarar que su acción es un acto del Presidente, realizado bajo mi dirección.