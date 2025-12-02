Trump asegura sentirse "muy bien" por indulto a Juan Orlando Hernández

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes, tras la salida de prisión del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que se siente "muy bien" por haberlo indultado, pues considera que fue víctima de una "caza de brujas" por parte del anterior Gobierno de Joe Biden.

"Él era el presidente, y en su país se vendían drogas. Y como era presidente, lo persiguieron. Fue una horrible cacería de brujas de Biden, y mucha gente en Honduras me pidió que lo hiciera, y lo hice. Me siento muy bien por ello", declaró Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

"Si hay narcotraficantes en un país, no necesariamente hay que poner al presidente en la cárcel por 45 años. Esa fue una cacería de brujas impulsada por Biden", agregó.