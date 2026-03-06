  1. Inicio
José Melgar, hondureño que agredió a un agente del ICE y fue sentenciado en EEUU

Un hondureño de 35 años fue sentenciado tras agredir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Aquí los detalles

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 14:52
Melgar se encontraba en territorio estadounidense sin autorización para permanecer en ese país.

 Foto: Cortesía

Oklahoma, Estados Unidos.- A más de seis años de prisión fue condenado en un tribunal federal de Oklahoma, Estados Unidos, el hondureño José Melgar Rivas, tras agredir a un agente del ICE.

Fue el pasado martes 3 de marzo cuando Melgar conoció que deberá pasar 78 meses en prisión, es decir, seis años y seis meses.

El hondureño admitió su culpabilidad por el delito de agredir, resistirse o impedir la labor de un funcionario federal.

Melgar se encontraba en territorio estadounidense sin autorización para permanecer en ese país.

Luego de que cumpla los meses recluido, el hombre deberá ser deportado a Honduras, según consta en el memorando de sentencia presentado por el fiscal federal Robert J. Troester.

“Las decisiones imprudentes del acusado de resistirse, agredir y huir de las fuerzas del orden resultaron en lesiones graves a un agente del ICE”, señaló Troester en un comunicado.

Las autoridades no detallaron cómo fue que se dio el inconveniente entre Melgar y el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

El funcionario sostuvo que con la sentencia se envía un mensaje sobre las consecuencias legales de este tipo de acciones contra agentes de seguridad.

