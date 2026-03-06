José Melgar, hondureño que agredió a un agente del ICE y fue sentenciado en EEUU

Oklahoma, Estados Unidos.- A más de seis años de prisión fue condenado en un tribunal federal de Oklahoma, Estados Unidos, el hondureño José Melgar Rivas, tras agredir a un agente del ICE.

Fue el pasado martes 3 de marzo cuando Melgar conoció que deberá pasar 78 meses en prisión, es decir, seis años y seis meses.

El hondureño admitió su culpabilidad por el delito de agredir, resistirse o impedir la labor de un funcionario federal.

Melgar se encontraba en territorio estadounidense sin autorización para permanecer en ese país.