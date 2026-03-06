Jóvenes con doble nacionalidad que pueden jugar para Honduras: varios ya brillan con España

Con la llegada del español Francis Hernández como nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), aparece el listado de jóvenes con doble o triple nacionalidad -incluida la hondureña- que pueden representar a la Bicolor para los siguientes procesos. Estos son algunos de estos muchachos que ya comienzan a brillar en selecciones como España.
Victor Vanderbroucke juega en el KAA Gent U18 de Bélgica, tiene ascendencia hondureña y ha estado en selecciones inferiores de Bélgica. Es lateral derecho, de padre estadounidense y madre catracha.
Matías Flores nació en el 2012 y es delantero de 1.80m de padres hondureños. Recientemente fue convocado a un campamento de la Sub-14 de Estados Unidos. Juega en la Academia de Sporting Kansas City.
Victor Lambur nació en el 2012 y es mediocampista defensivo de padres hondureños, convocado recientemente a un campamento de la Sub-14 de Estados Unidos. Juega en la Academia de Charlotte FC.
El mediocampista de padre hondureño Eddie Villeda (2003) llegó en los últimos días al segundo equipo de Los Ángeles FC de la MLS Next Pro, procedente de la Universidad de Santa Bárbara (NCAA D1).
El portero de 17 años Eliezer Fuentes milita en el FC Dallas Sub-18 y también es elegible para Estados Unidos, aunque ya ha representado a Honduras a nivel juvenil desde la Sub-15, Sub-17 y Sub-20.
Leonel Andrade nació en 2012 y es de padre hondureño, recientemente convocado a la Sub-14 de España. Es ficha de las inferiores del Girona y también es elegible para Paraguay.
Darek Barriento, joya de la cantera del RCD Espanyol y que recién acaba de ser convocado a la Sub-16 de España. Su madre es hondureña y también es elegible por República Dominicana.
Kendry Villafuerte nació en 2007 recién lo fichó el Inter Miami II. Se desempeña como defensa central, tiene 17 años y es elegible para representar a Honduras y México.
Kevin Bonilla (2001), lateral derecho de padres hondureños que jugará este semestre con Tacoma Defiance en la MLS Next Pro, el segundo equipo de Seattle Sounders.
Cristopher Batiz (2011), joven nacido en Honduras que recientemente firmó contrato profesional con apenas 14 años en el filial del Seattle Sounders de la MLS. Es una de las grandes promesas del fútbol hondureño y ha sido convocado a campamentos de USA Sub-15.
Anthony Ramos (2003), arquero de padre hondureño QUE jugará con CT United en su temporada inaugural en la MLS Next Pro. Ramos pasó por las inferiores del Galaxy, tercera división de Portugal y Sub-23 de Tigres de México. Tiene 22 años y aún es elegible para Honduras.
Nico Balbas, nacido en 2008 y es parte de las inferiores del RC Deportivo La Coruña. Puede representar a España, pero ya ha sido parte de las selecciones menores de Honduras.
Joaquim Coulanges (2006), carrilero izquierdo de madre hondureña y que es parte del Atlético Ottawa de Canadá. Puede jugar para Canadá y Honduras.
Daniel Brown (2011), zurdo que juega de mediapunta o extremo derecho y recientemente debutó con la Selección Sub-15 de Estados Unidos. De madre hondureña.
Óscar Avilez es un joven nacido en Choluteca que en las últimas semanas firmó contrato profesional con el DC United de la MLS. En febrero debutó con la Sub-16 de Estados Unidos.
Keyrol Figueroa, hijo de Maynor Figueroa, que es parte del equipo Sub-21 de Liverpool de Inglaterra y juega para las inferiores de Estados Unidos. Francis Hernández adelantó que hablará con él para convencerlo que represente a la Bicolor.
Keyvan Figueroa, otro de los hijos de Maynor Figueroa, en 2024 tiene fue fichado por el Burnley de la Premier League. Tiene tres pasaportes y fue fichado por el equipo Sub-16, teniendo apenas 14 años. Se desempeña como delantero.