Shin Fujiyama inicia construcción de su escuela 113 ¿en qué lugar de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Shin Fujiyama inició la construcción de una nueva escuela hondureña, esta vez en la colonia Lomas del Diamante, en el Distrito Central, como parte de su proyecto de apoyo a la educación en Honduras.

La obra corresponde al centro educativo número 113 impulsado por el joven benefactor, quien tiene como meta construir 1,000 escuelas en el país para mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de niños.

Durante el inicio de los trabajos, Fujiyama informó que ya se colocó el primer bloque de lo que será el nuevo edificio escolar, que sustituirá las aulas provisionales de madera donde actualmente reciben clases los estudiantes de la zona.

“Colocamos el primer bloque de lo que será una nueva escuela para los niños de Lomas del Diamante en Tegucigalpa, quienes estudiaban en aulas de madera provisionales”, expresó el filántropo.