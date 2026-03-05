Shin Fujiyama inicia construcción de su escuela 113 ¿en qué lugar de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Shin Fujiyama inició la construcción de una nueva escuela hondureña, esta vez en la colonia Lomas del Diamante, en el Distrito Central, como parte de su proyecto de apoyo a la educación en Honduras.
La obra corresponde al centro educativo número 113 impulsado por el joven benefactor, quien tiene como meta construir 1,000 escuelas en el país para mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de niños.
Durante el inicio de los trabajos, Fujiyama informó que ya se colocó el primer bloque de lo que será el nuevo edificio escolar, que sustituirá las aulas provisionales de madera donde actualmente reciben clases los estudiantes de la zona.
“Colocamos el primer bloque de lo que será una nueva escuela para los niños de Lomas del Diamante en Tegucigalpa, quienes estudiaban en aulas de madera provisionales”, expresó el filántropo.
El proyecto contará con financiamiento de la Fuerza Aérea Hondureña, institución que se sumó a la iniciativa con el objetivo de apoyar el desarrollo educativo en comunidades que enfrentan condiciones precarias.
Además, el impulsor de la obra explicó que sostuvo una reunión con el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya, quien se comprometió a colaborar con materiales de construcción necesarios para la construcción del centro educativo.
Según detalló Fujiyama, el objetivo es que la escuela esté terminada en aproximadamente cuatro meses, permitiendo que los estudiantes puedan recibir clases en instalaciones dignas.
La iniciativa se desarrolla mediante un esfuerzo conjunto entre el equipo del filántropo, la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Secretaría de Educación de Honduras.
Para los vecinos de Lomas del Diamante, la construcción de la escuela representa una oportunidad para que los niños estudien en mejores condiciones y tengan acceso a una educación de mayor calidad.
Con este nuevo proyecto, Shin Fujiyama continúa avanzando en su objetivo de transformar la educación en Honduras mediante la construcción de escuelas en comunidades que durante años han carecido de infraestructura adecuada.