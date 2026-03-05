  1. Inicio
Shin Fujiyama inicia construcción de su escuela 113 ¿en qué lugar de Honduras?

El filántropo y creador de contenido japonés comenzó la obra de la escuela 113 en el Distrito Central. La obra dará aulas dignas a niños que recibían clases en estructuras de madera

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 17:29
Shin Fujiyama inició la construcción de la escuela 113 en Lomas del Diamante con apoyo municipal y financiamiento de la Fuerza Aérea.

 Foto: Shin Fujiyama/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Shin Fujiyama inició la construcción de una nueva escuela hondureña, esta vez en la colonia Lomas del Diamante, en el Distrito Central, como parte de su proyecto de apoyo a la educación en Honduras.

La obra corresponde al centro educativo número 113 impulsado por el joven benefactor, quien tiene como meta construir 1,000 escuelas en el país para mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de niños.

Durante el inicio de los trabajos, Fujiyama informó que ya se colocó el primer bloque de lo que será el nuevo edificio escolar, que sustituirá las aulas provisionales de madera donde actualmente reciben clases los estudiantes de la zona.

“Colocamos el primer bloque de lo que será una nueva escuela para los niños de Lomas del Diamante en Tegucigalpa, quienes estudiaban en aulas de madera provisionales”, expresó el filántropo.

Secretaría de Educación y Shin Fujiyama entregarán pupitres a escuela en el DC

El proyecto contará con financiamiento de la Fuerza Aérea Hondureña, institución que se sumó a la iniciativa con el objetivo de apoyar el desarrollo educativo en comunidades que enfrentan condiciones precarias.

Además, el impulsor de la obra explicó que sostuvo una reunión con el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya, quien se comprometió a colaborar con materiales de construcción necesarios para la construcción del centro educativo.

Según detalló Fujiyama, el objetivo es que la escuela esté terminada en aproximadamente cuatro meses, permitiendo que los estudiantes puedan recibir clases en instalaciones dignas.

La iniciativa se desarrolla mediante un esfuerzo conjunto entre el equipo del filántropo, la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Secretaría de Educación de Honduras.

Supremo dona L100,000 a proyecto educativo de Shin Fujiyama

Para los vecinos de Lomas del Diamante, la construcción de la escuela representa una oportunidad para que los niños estudien en mejores condiciones y tengan acceso a una educación de mayor calidad.

Con este nuevo proyecto, Shin Fujiyama continúa avanzando en su objetivo de transformar la educación en Honduras mediante la construcción de escuelas en comunidades que durante años han carecido de infraestructura adecuada.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

