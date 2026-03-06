Hora y qué agenda lleva Nasry Asfura en cumbre convocada por Donald Trump

Miami, EE UU.- Nasry Asfura será uno de los 11 presidentes de América Latina que participará este sábado 7 de marzo en la cumbre regional “Escudo de las Américas”, convocada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El evento se realizará en el Trump National Doral Miami, un lujoso resort de golf de 800 acres ubicado en Doral, Florida, EE UU.

La invitación hecha por Trump reunirá a 11 presidentes latinoamericanos y al primer ministro de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Junto a Asfura Zablah estarán los presidentes centroamericanos Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Chaves (Costa Rica) y José Raúl Mulino (Panamá). Del cono sur fueron citados Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Antonio Kast, presidente electo de Chile que iniciará su mandato el 11 de marzo. Complementan del Caribe los presidentes Luis Abinader de República Dominicana e Irfaan Ali de Guyana, nación ubicada geográficamente en Sudamérica.

La cumbre regional “Escudo de las Américas” está pactada para las 9:00 a.m., hora de Miami; 8:00 a.m., hora de Honduras. La dinámica será que Donald Trump lleve la voz cantante del encuentro para “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, así lo afirmó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

A su vez, se pactará un acuerdo entre todos los mandatarios para articular un bloque que esté alineado ideológicamente con EE UU. Ese alineamiento ideológico incluye “quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina”, como lo plasmó Infobae en febrero.

Luego de concluir la cumbre se realizarán encuentros privados entre cada mandatario y, de hecho, Donald Trump y Javier Milei estarán en un almuerzo a la 1:30 p.m. en uno de los salones del Trump National Doral Miami.

Plan de Asfura

En la cumbre citada por Trump el presidente Asfura llevará entre los temas a tocar: seguridad, migración, inversión y cooperación regional.