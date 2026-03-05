Nasry Asfura se reúne con el presidente del BID para fortalecer cooperación con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión de trabajo con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de fortalecer la cooperación financiera y técnica entre el país y el organismo internacional. Durante el encuentro se analizaron proyectos estratégicos para Honduras enfocados en áreas como educación, salud, transformación digital y desarrollo productivo, considerados prioritarios para el Gobierno.

Además, se discutió la posibilidad de un apoyo presupuestario que oscilaría entre 50 y 100 millones de dólares, destinado a financiar programas clave de la administración hondureña.

Proyectos para mejorar competitividad

En la reunión también se presentaron iniciativas orientadas a mejorar la competitividad del país, entre ellas la creación de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior, instancia que tendrá la función de coordinar la política comercial internacional y promover la simplificación administrativa en materia de comercio exterior. Otra de las iniciativas expuestas fue Talent App, un programa que busca otorgar 10,000 becas de capacitación digital mediante una alianza entre el sector privado, el BID y programas de becas impulsados por Google. Según se informó, los avances del programa serán presentados el próximo 23 de marzo.

Posible visita del BID a Honduras