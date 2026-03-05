  1. Inicio
Nasry Asfura se reúne con el presidente del BID para fortalecer cooperación con Honduras

El presidente Nasry Asfura se reunió con Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para fortalecer la cooperación financiera

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 19:27
Nasry Asfura e Ilan Goldfajn conversan en Estados Unidos sobre temas de cooperación y financiamiento para el país.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión de trabajo con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de fortalecer la cooperación financiera y técnica entre el país y el organismo internacional.

Durante el encuentro se analizaron proyectos estratégicos para Honduras enfocados en áreas como educación, salud, transformación digital y desarrollo productivo, considerados prioritarios para el Gobierno.

Nasry Asfura firma en EE UU acuerdo para estudio de factibilidad del tren interoceánico

Además, se discutió la posibilidad de un apoyo presupuestario que oscilaría entre 50 y 100 millones de dólares, destinado a financiar programas clave de la administración hondureña.

Proyectos para mejorar competitividad

En la reunión también se presentaron iniciativas orientadas a mejorar la competitividad del país, entre ellas la creación de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior, instancia que tendrá la función de coordinar la política comercial internacional y promover la simplificación administrativa en materia de comercio exterior.

Otra de las iniciativas expuestas fue Talent App, un programa que busca otorgar 10,000 becas de capacitación digital mediante una alianza entre el sector privado, el BID y programas de becas impulsados por Google. Según se informó, los avances del programa serán presentados el próximo 23 de marzo.

Las nuevas decisiones de Nasry Asfura con el proyecto de tren interoceánico

Posible visita del BID a Honduras

Durante la reunión, Ilan Goldfajn, presidente del BID, expresó su disposición de realizar una próxima visita oficial a Honduras, con el fin de continuar impulsando proyectos de desarrollo y cooperación con el país.

La reunión forma parte de la agenda internacional del mandatario hondureño para fortalecer alianzas y atraer financiamiento para proyectos de desarrollo.

