Nasry Asfura firma en EE UU acuerdo para estudio de factibilidad del tren interoceánico

Washington, EE UU.- El presidente Nasry Asfura firmó este 5 de marzo un acuerdo para realizar los estudios de factibilidad del proyecto de tren interoceánico que fue lanzado en la administración de Xiomara Castro. Asfura Zablah sostuvo varias reuniones este día en la capital estadounidense y una de ellas con United States Trade and Development Agency (USTDA).

La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos es una entidad gubernamental independiente con la doble misión de promover el desarrollo económico en mercados emergentes y facilitar la exportación de bienes y servicios estadounidenses. Serán ellos quienes deberán analizar la viabilidad técnica, económica y logística del proyecto de construcción del ferrocarril interoceánico en Honduras. El presidente Castro firmó el documento con Thomas R. Hardy, director adjunto y director de operaciones de la agencia estadounidense.

USTDA financia estudios de viabilidad, asistencia técnica y misiones comerciales que impulsan proyectos de infraestructura estratégicos. “El gobierno de Honduras ha venido trabajando en este proyecto durante algún tiempo. En 37 días de gobierno hemos dado un paso firme y seguro con la firma del convenio con USTDA”, dijo Nasry Asfura. De su lado, Thomas R. Hardy plasmó: “Muchas felicidades presidente Asfura por su elección. Para el presidente Donald Trump y para nosotros, Honduras es muy importante. Por medio del corredor interoceánico haremos muy buenas cosas; el sector privado es el camino para el desarrollo”.