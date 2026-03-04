  1. Inicio
Nasry Asfura anuncia que tomará una decisión sobre el subsidio al combustible

Desde el gobierno adelantaron más alzas a los combustibles y esto impactaría en el subsidio

El presidente Nasry Asfura detalló que se está revisando el subsidio a los carburantes.

Tegucigalpa, Honduras.- Previo a su salida hacia Estados Unidos, el presidente Nasry Asfura confirmó que se está revisando el subsidio a los combustibles y adelantó decisiones en este tema.

El mandatario hondureño junto al gabinete económico se encuentra revisando desde hace semanas este y el subsidio a la energía eléctrica, por lo que vendrán anuncios en el presente mes de marzo.

Asfura Zablah reconoció que “estamos muy preocupados porque el subsidio del gobierno ya es alrededor de 7 mil millones de lempiras y tengo que tomar una decisión sobre el ajuste de los combustibles”.

Más temprano, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Eduardo Oviedo, había mencionado que se esperan más incrementos a los combustibles, lo que representará una mayor carga fiscal para el gobierno por el subsidio.

“No creo que el gobierno tenga capacidad de absorber una variación excesiva en la subida de los combustibles. Los subsidios están vigentes y el problema es que si suben los costos, va a subir el subsidio; eso es un costo alto para el gobierno”, consideró.

Oviedo añadió que “los precios del petróleo se van a disparar, no hay nada que nosotros podamos directamente hacer; hay cosas que sí podemos hacer, como bajar el consumo nacional de combustibles, ser más prudentes, entre otras medidas”.

Datos

En el 2025 se destinaron un total de 11,434.1 millones de lempiras para el subsidio a los carburantes y energía eléctrica, según un reporte del Banco Central de Honduras (BCH).

De esa cantidad, 7,246.6 millones de lempiras (63.4%) correspondieron a los combustibles y L4,187.6 millones (36.6%) a la energía eléctrica.

En 2022 se direccionaron L8,131.5 millones para el subsidio en ambos servicios, L12,435.3 millones en 2023, L13,943.1 millones en 2024 y L11,434.1 millones en 2025.

