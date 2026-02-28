¿A cuánto ascenderán las alzas acumuladas a cuatro combustibles en DC?

Tegucigalpa, Honduras.- Los cuatro combustibles de mayor demanda en el territorio hondureño se siguen encareciendo y para inicios del tercer mes de 2026 no será la excepción.

Desde el 19 de enero pasado se mantiene de forma sostenida una propensión alcista en estos refinados del petróleo, situación que impacta directamente en las finanzas de los consumidores.

De haber costado 72.57 lempiras a comprarse a 82.82 lempiras por galón pasará el queroseno que experimentará su séptimo incremento consecutivo a partir de este lunes y que se traduce en una variación acumulada de 10.25 lempiras en el Distrito Central (DC), constató EL HERALDO con base a las estructuras de precios divulgadas mediante la Secretaría de Energía (Sen).

La gasolina superior de 95 octanos se cotizará a 106.46 lempiras hasta el próximo 8 de marzo, carburante que se encontraba a 98.65 lempiras y sumará un aumento de 8.21 lempiras.

Entretanto, el diésel registra una ampliación de su valor desde el pasado 26 de enero con un valor en bomba de 83.45 lempiras, por lo que en los últimos seis septenarios reflejará un alza de 7.14 lempiras para ofrecerse en 90.59 lempiras tanto en Tegucigalpa como Comayagüela.

A 89.53 lempiras compraban los conductores y dueños de automotores el galón de gasolina regular en las estaciones de servicio, sin embargo, para el 2 de marzo y con siete elevaciones pasará a cotizarse en 96.11 lempiras, es decir 6.58 lempiras adicionales.

La referida tendencia en los combustibles abarca a la administración de Xiomara Castro y al nuevo gobierno de Nasry Asfura, pero más allá del tinte político esta situación repercute en el costo de los productos de consumo popular, bienes también servicios, coincidieron expertos consultados por EL HERALDO.