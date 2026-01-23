¿Cuánto aumentarán los combustibles este lunes 26 de enero en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de la presidenta Xiomara Castro concluirá su gestión de cuatro años (2022-2026) con un incremento entre 74 centavos y 1.03 lempiras por galón en las gasolinas, diésel y querosina en la capital de la República.
El único refinado que bajará es el gas licuado vehicular con cuatro centavos por galón, según la estructura aprobada este día viernes por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen).
Respecto al gas licuado propano en sus diferentes presentaciones, el gobierno anunció que el subsidio se mantiene hasta el 26 de enero de 2026 y será la nueva administración del presidente Nasry Asfura la que decidirá si mantiene congelado el precio de ese refinado.
En la capital de la República, el cilindro de 25 libras de LPG se cotiza en 238.13 lempiras y en San Pedro Sula L216.99.
Nuevos precios
La estructura de precios que entrará en vigencia a las 6:00 de la mañana de este lunes indica que la gasolina superior de 95 octanos aumentará a 99.64 lempiras el galón, con un ajuste de 97 centavos.
El precio vigente en esta ciudad es de 98.67 lempiras el galón.
Para la gasolina regular de 91 octanos el incremento es menor con 74 centavos por galón y, por ende, el precio pasará de L89.79 a L90.53 en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela. Este refinado cuenta con un subsidio parcial de 50% que se aplica cuando se incrementa cada lunes.
Respecto al galón de diésel, la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles autorizó un ajuste 93 centavos, lo que impactará en el precio al consumidor al pasar de L83.45 a L84.38 en esta ciudad. Este carburante también cuenta con subsidio.
El mayor aumento para la siguiente semana corresponde a la querosina con 1.03 lempiras por galón, variando su precio de L72.78 a L73.81, de acuerdo con la Sen.
Los consumidores de gas vehicular tendrán un leve descuento de cuatro centavos, y por ende, el precio en bomba pasará de L44.06 a L44.02.