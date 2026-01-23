¿Cuánto aumentarán los combustibles este lunes 26 de enero en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de la presidenta Xiomara Castro concluirá su gestión de cuatro años (2022-2026) con un incremento entre 74 centavos y 1.03 lempiras por galón en las gasolinas, diésel y querosina en la capital de la República.

El único refinado que bajará es el gas licuado vehicular con cuatro centavos por galón, según la estructura aprobada este día viernes por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) de la Secretaría de Energía (Sen).

Respecto al gas licuado propano en sus diferentes presentaciones, el gobierno anunció que el subsidio se mantiene hasta el 26 de enero de 2026 y será la nueva administración del presidente Nasry Asfura la que decidirá si mantiene congelado el precio de ese refinado.

En la capital de la República, el cilindro de 25 libras de LPG se cotiza en 238.13 lempiras y en San Pedro Sula L216.99.