Gobierno mantiene congelado el precio del gas LPG hasta el 26 de enero de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del gas licuado propano, o LPG como se le conoce, se mantiene congelado hasta el 26 de enero de 2026.
Así lo establece el Decreto Ejecutivo PCM 001-2026, aprobado el pasado 2 de enero y publicado en La Gaceta 37,041 del 12 de enero de 2026.
Según el artículo 1 del citado decreto, el subsidio aplica a los cilindros de uso doméstico en las presentaciones de 10, 20 y 25 libras.
El precio de cada presentación se mantiene congelado desde marzo de 2022, fijándose en 238.13 lempiras para el cilindro de 25 libras en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela, y en L216.99 en San Pedro Sula.
La continuidad del subsidio al LPG, así como al diésel y a la gasolina regular, está en manos del nuevo gobierno.
Según el informe de comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH), la importación de LPG a noviembre de 2026 ascendió a 3,373,804 barriles, superando 3,126,209 barriles de igual período de 2024.