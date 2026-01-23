  1. Inicio
Gobierno mantiene congelado el precio del gas LPG hasta el 26 de enero de 2026

El precio del gas licuado de uso doméstico seguirá sin variaciones hasta finales de enero de 2026, según lo establece el Decreto Ejecutivo PCM 001-2026

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 00:00
A pesar del incremento en la importación de gas licuado, el Gobierno mantiene congelado el precio del LPG en cilindros domésticos, una medida vigente desde marzo de 2022.

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del gas licuado propano, o LPG como se le conoce, se mantiene congelado hasta el 26 de enero de 2026.

Así lo establece el Decreto Ejecutivo PCM 001-2026, aprobado el pasado 2 de enero y publicado en La Gaceta 37,041 del 12 de enero de 2026.

Según el artículo 1 del citado decreto, el subsidio aplica a los cilindros de uso doméstico en las presentaciones de 10, 20 y 25 libras.

El precio de cada presentación se mantiene congelado desde marzo de 2022, fijándose en 238.13 lempiras para el cilindro de 25 libras en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela, y en L216.99 en San Pedro Sula.

La continuidad del subsidio al LPG, así como al diésel y a la gasolina regular, está en manos del nuevo gobierno.

Según el informe de comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH), la importación de LPG a noviembre de 2026 ascendió a 3,373,804 barriles, superando 3,126,209 barriles de igual período de 2024.

