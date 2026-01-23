Gobierno mantiene congelado el precio del gas LPG hasta el 26 de enero de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del gas licuado propano, o LPG como se le conoce, se mantiene congelado hasta el 26 de enero de 2026.

Así lo establece el Decreto Ejecutivo PCM 001-2026, aprobado el pasado 2 de enero y publicado en La Gaceta 37,041 del 12 de enero de 2026.

Según el artículo 1 del citado decreto, el subsidio aplica a los cilindros de uso doméstico en las presentaciones de 10, 20 y 25 libras.