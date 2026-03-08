Jeaustin Campos molesto con el arbitraje, sensación tras empate ante Olimpia y, ¿por qué no jugó Eddie?

Tegucigalpa, Honduras.- El empate entre Real España y Olimpia dejó sensaciones agridulces en el clásico disputado este domingo en el Estadio Nacional por la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La Máquina firmó un 1-1 que le permitió mantener su invicto en el campeonato, pero al mismo tiempo le costó ceder el liderato de la tabla, ahora en manos del Motagua. Tras el compromiso, el entrenador aurinegro, Jeaustin Campos, compareció en conferencia de prensa y analizó lo ocurrido en el partido. El estratega reconoció el esfuerzo de su equipo y aseguró que, por lo mostrado en la cancha, Real España merecía llevarse los tres puntos del Nacional. También expresó su molestia por algunas decisiones arbitrales durante el encuentro, especialmente en una jugada que terminó con un futbolista lesionado y en la que, según su criterio, faltó “sentido común”.

Campos además defendió la propuesta ofensiva de su equipo, destacó el crecimiento futbolístico que ha mostrado el conjunto sampedrano en el torneo y explicó por qué el goleador Eddie Gabriel Hernández no vio acción en el clásico ante Olimpia.

Declaraciones de Jeaustin Campos

¿Qué le ha parecido el partido? ¿Qué pasó, sobre todo con los cambios? Agradecerle a Dios la oportunidad de estar acá. Hoy es un día muy especial, quiero felicitar a todas las mujeres en su día, tanto a las hondureñas como a mi gente que tengo por allá también (Costa Rica), espero que hayan pasado un lindo día y que hayan sido homenajeadas como se lo merecen. Te queda ese sinsabor. Es difícil poder decir que no me gusta, decir que fuimos mejor que el rival. Yo creo que los números están ahí, es un equipazo. Olimpia tiene la base de la Selección y todo lo que todos sabemos. Y venir a jugar aquí, quitarle la pelota, tener opciones de gol y muchísimas situaciones de manejo del balón es digno de reconocer. Yo aplaudo a mis jugadores, me quito el sombrero una vez más, porque hoy creo que debimos haber ganado. Ni siquiera merecer, creo que debimos haber ganado. Hay situaciones arbitrales que ya ustedes las saben. Me parece que con lo de los cambios no nos podemos escudar tanto en el VAR o como se llama ahora, el FVS. No nos podemos escudar solo en eso, porque salió un jugador fracturado en una jugada que fue foul al frente del cuarto árbitro. No fue foul, no pitó foul. Esa es la primera. La segunda, él entra a la ambulancia. No era un cambio para perder tiempo, era un cambio porque estábamos con uno menos. Se le había avisado. Ahí el saque de puerta a favor del Olimpia y simple y sencillamente, con el perdón de la expresión, no le da la gana hacer el cambio. ¿Por qué? Ahí no se ocupa un VAR, ahí se ocupa sentido común y fair play, o no sé qué buscamos. Porque de repente sí hay una lesión, ya se sabe. No se pitó, no se hizo el cambio y de repente con uno menos es donde ellos logran el gol. Y ya lo del VAR sí, que los dos o tres penales que tuvimos ahí que no nos sancionaron. Ya eso es una cuestión del FVS, ya eso es otra historia. Pero sí es algo molesto porque hay cosas que no se definen con el VAR, se definen con sentido común. Creo que hasta con un principio de solidaridad con alguien que salió fracturado. Siento que ahí faltó un poco de sentido común del profe. Lo otro se lo dejamos al FVS. Este Real España ahora impone más miedo a comparación de otros torneos. Ya llega primero, pierde lugar por puntos en este momento y piensa en Copa Centroamericana ya no solo por quedar campeón sino también llegar por tabla general. ¿Cómo ha sido ese cambio, ese proceso para poder mejorar este Real España y que los jugadores tengan más confianza para jugar y sacar este tipo de partidos? Sí, hoy insisto, con el perdón de nuestro rival de turno que lo respeto muchísimo, a él, a todo el club, al cuerpo técnico y jugadores. Creo que hoy era un partido para que Real España se llevara los tres puntos. Aun así nos anotaron y seguimos trabajando en ofensiva. Entonces ahí ya espero que me quiten la del “ratonero”, no sé qué era que me decían. Pero ahora tenemos con qué. Tuvimos muchas situaciones ofensivas, dos o tres situaciones dudosas de penal después de que nos empataran. Nunca nos echamos atrás, siempre fuimos a buscar el marco rival, fuimos por el partido. Ni siquiera nos conformamos con el 1-1. Los cambios que ustedes vieron fueron ofensivos, salvo después con Tatum. El resto era para ir a buscarlo.Hasta cierto punto, contra un equipo como el Olimpia, hacer eso aquí es lo que usted dice. No sé si meter miedo o no, pero sí estamos compitiendo con autoridad en cualquier cancha, no importa dónde sea. Nuestro fútbol también, porque muchas veces el resultado no es acorde con el rendimiento, como hoy probablemente. El rendimiento de nosotros ha venido creciendo y eso para mí es fundamental para lo que viene. Ahora recuperar, tenemos a Nixon operado, y ahora probablemente García va a necesitar cirugía. A recuperar a los futbolistas. Pero bueno, seguimos teniendo esa ilusión intacta y más fuerte que nunca de ir por el campeonato.