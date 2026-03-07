Tabla de posiciones del fútbol hondureño: Motagua aprovecha y desplaza al Real España

El equipo dirigido por Javier López, uno de los dos invictos junto a Real España, sumó tres puntos que lo colocan momentáneamente en la cima de la tabla, aunque deberá esperar el resultado del partido entre Olimpia y Real España este domingo para saber si mantiene o pierde su puesto.

Choloma, Honduras .- Motagua sacó un importante triunfo 1-3 ante Choloma por la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga Hondubet. El Ciclón se presentó en el estadio Municipal Rubén Deras y, con goles de Rodrigo de Oliveira, Rodrigo Gómez y Carlos Mejía, se llevó las tres unidades que lo colocan como líder del campeonato en Honduras.

Motagua tiene 19 unidades, producto de cinco victorias y cuatro empates. El Ciclón continúa invicto y ha comenzado de manera sólida, ilusionando a sus aficionados con la posibilidad de conquistar la Copa 20 en este torneo Clausura 2026.

Real España, por su parte, cuenta con 18 puntos y tendrá la oportunidad de igualarlo o superarlo el domingo con una victoria en el estadio Nacional Chelato Uclés ante Olimpia. Los dirigidos por Jeaustin Campos ya saben lo que deben hacer para recuperar el primer lugar.

Otro equipo que subió en la tabla fue Olancho FC. Los dirigidos por Jhon Jairo López tuvieron que sufrir para vencer a Platense. En un buen partido, los Potros ganaron 2-1 al Tiburón y alcanzaron los 13 puntos en la tabla de posiciones. Se ubican en el tercer puesto, por encima de Marathón y Olimpia, que tienen 11 unidades.

Jornada 10

Victoria vs Génesis (3:00 P.M)

Olimpia vs Real España (5:15 P.M)

Lobos UPNFM vs Juticapla (7:30 P.M)