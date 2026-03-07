Gobierno subsidiará temporalmente el 50% del aumento a los combustibles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura anunció este sábado que implementará un apoyo temporal para amortiguar parcialmente el incremento en los precios de los combustibles, tras el alza registrada en el mercado internacional del petróleo debido a la escalada del conflicto en el Medio Oriente.
Según el comunicado oficial del gobierno, el precio internacional del petróleo ha experimentado en los últimos días un incremento del 36 %, pasando de 67.02 dólares a 91.24 dólares por barril, situación que ha generado presiones al alza en los precios de los combustibles refinados a nivel mundial.
Las autoridades señalaron que esta situación tendrá un impacto directo en la estructura de precios de los combustibles en el país a partir del 9 de marzo de 2026. Ante este escenario, el Gobierno decidió asumir temporalmente el 50% del incremento con el objetivo de reducir su impacto en la economía de los hogares hondureños y en las actividades productivas.
De acuerdo con la información oficial, la gasolina regular registrará un aumento de 4.28 lempiras por galón. De ese incremento, el Gobierno asumirá el 50%, equivalente a 2.14 lempiras por galón.
En el caso del diésel, el incremento será de 6.61 lempiras por galón, del cual el Gobierno también absorberá el 50 %, equivalente a 3.305 lempiras por galón, como parte de la medida de apoyo temporal.
El comunicado detalla que este esfuerzo representará un impacto estimado de 29.7 millones de lempiras por semana en las finanzas públicas, lo que equivale aproximadamente a 118.9 millones de lempiras al mes y a 1,427.1 millones de lempiras durante el año 2026.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de actuar con responsabilidad y prudencia fiscal para acompañar a las familias hondureñas ante el contexto internacional.