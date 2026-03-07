Gobierno subsidiará temporalmente el 50% del aumento a los combustibles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura anunció este sábado que implementará un apoyo temporal para amortiguar parcialmente el incremento en los precios de los combustibles, tras el alza registrada en el mercado internacional del petróleo debido a la escalada del conflicto en el Medio Oriente.

Según el comunicado oficial del gobierno, el precio internacional del petróleo ha experimentado en los últimos días un incremento del 36 %, pasando de 67.02 dólares a 91.24 dólares por barril, situación que ha generado presiones al alza en los precios de los combustibles refinados a nivel mundial.

Las autoridades señalaron que esta situación tendrá un impacto directo en la estructura de precios de los combustibles en el país a partir del 9 de marzo de 2026. Ante este escenario, el Gobierno decidió asumir temporalmente el 50% del incremento con el objetivo de reducir su impacto en la economía de los hogares hondureños y en las actividades productivas.