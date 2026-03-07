Infernales explosiones tras ataque a depósitos de combustible en Teherán

Teherán, Irán.- Videos que circulan en redes sociales muestran las fuertes explosiones registradas la noche del sábado en varios depósitos de combustible en Teherán, luego de un ataque aéreo atribuido al Ejército de Israel.

En las grabaciones, compartidas por usuarios y difundidas ampliamente en plataformas digitales, se observan grandes columnas de fuego y densas nubes de humo que se elevan sobre la ciudad tras las detonaciones.