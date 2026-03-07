  1. Inicio
Infernales explosiones tras ataque a depósitos de combustible en Teherán

El bombardeo forma parte de la guerra iniciada hace una semana entre Israel, Estados Unidos e Irán, conflicto que ya deja más de mil civiles muertos

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 17:59

Teherán, Irán.- Videos que circulan en redes sociales muestran las fuertes explosiones registradas la noche del sábado en varios depósitos de combustible en Teherán, luego de un ataque aéreo atribuido al Ejército de Israel.

En las grabaciones, compartidas por usuarios y difundidas ampliamente en plataformas digitales, se observan grandes columnas de fuego y densas nubes de humo que se elevan sobre la ciudad tras las detonaciones.

Las imágenes captan el momento en que las explosiones iluminan el cielo nocturno y generan alarma entre los residentes.

Israel anunció que atacó un depósito de combustible en Teherán

Algunos de los videos también muestran incendios de gran magnitud en instalaciones que, según el Ejército israelí, corresponden a depósitos de combustible utilizados por las fuerzas armadas de Irán para operar infraestructura militar.

Las imágenes evidencian la intensidad del impacto, con llamas visibles a larga distancia y daños considerables en las instalaciones alcanzadas por los bombardeos. En varias grabaciones se escuchan explosiones consecutivas mientras el fuego se expande en los depósitos.

Bombarderos de Estados Unidos empiezan a usar bases británicas para misiones "defensivas"

Los videos comenzaron a circular pocas horas después del ataque y rápidamente se viralizaron en internet, mostrando distintos ángulos de las detonaciones y del incendio que siguió a los bombardeos en la capital iraní.

El ataque forma parte de la escalada del conflicto en la región, en el que Israel asegura estar golpeando infraestructura militar iraní.

Redacción web
EFE

