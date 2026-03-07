Bombarderos de Estados Unidos empiezan a usar bases británicas para misiones "defensivas"

Londres, Reino Unido.-Los bombarderos estadounidenses llegados en las últimas horas a la base de la RAF de Fairford (suroeste de Inglaterra) han empezado a operar desde allí en misiones defensivas, informó este sábado el ministerio de Defensa.

Un portavoz dijo que Estados Unidos utiliza las bases en "operaciones defensivas específicas para evitar que Irán dispare misiles hacia la región" del golfo Pérsico y ponga en riesgo vidas de ciudadanos británicos.

El ministerio también indicó que varios cazas Typhoon y F-35 de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica sobrevuelan actualmente Jordania, Catar y Chipre para proteger el espacio aéreo.

El viernes llegó a RAF Fairford el Rockwell B-1 Lancer, un avión estratégico supersónico estadounidense que puede transportar hasta 24 misiles de crucero, tras lo cual el sábado aterrizaron al menos otros tres bombarderos.