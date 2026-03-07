Detienen a menor de edad por supuestas agresiones sexuales contra una estudiante

Tegucigalpa, Honduras.-Un ayudante de bus fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), por suponerlo responsable de cometer la infracción penal de supuestas agresiones sexuales en contra de una estudiante.
El detenido es un menor infractor de 17 años, a quien se le ejecutó la acción de aprehensión de manera flagrante en el barrio El Centro del municipio de Intibucá.
El informe policial establece que el menor, de oficio ayudante de bus, es originario y residente de la aldea Pueblo Viejo de Intibucá y fue aprehendido por agentes de investigación tras labores policiales realizadas en la zona.
De acuerdo con el reporte investigativo, se recibió una denuncia por parte de la ofendida, quien manifestó que cuando se trasladaba a su casa de habitación en el bus de transporte urbano, el sospechoso, aprovechando que iba sola sentada en el asiento, le solicitó un beso, a lo cual se negó; por lo tanto, este se lo dio a la fuerza y le tocó sus partes íntimas.
Tras lo sucedido y luego de realizar diferentes acciones investigativas, se procedió a la aprehensión del menor por suponerlo responsable de la infracción penal de otras agresiones sexuales, en perjuicio de la menor.
Luego de su aprehensión, el sospechoso fue remitido ante la Fiscalía Local de La Esperanza, para continuar con el proceso correspondiente conforme a lo que establece la ley.