Detienen a menor de edad por supuestas agresiones sexuales contra una estudiante

Tegucigalpa, Honduras.-Un ayudante de bus fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), por suponerlo responsable de cometer la infracción penal de supuestas agresiones sexuales en contra de una estudiante.

El detenido es un menor infractor de 17 años, a quien se le ejecutó la acción de aprehensión de manera flagrante en el barrio El Centro del municipio de Intibucá.

El informe policial establece que el menor, de oficio ayudante de bus, es originario y residente de la aldea Pueblo Viejo de Intibucá y fue aprehendido por agentes de investigación tras labores policiales realizadas en la zona.