UNAH recibe borrador de convenio entre Sesal y el IHSS sobre pago de salario-beca para médicos

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) dieron a conocer que el viernes 6 de marzo recibieron el borrador del Convenio Tripartito entre la Secretaría de Salud (Sesal), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la UNAH, para el desarrollo del Programa de Estudios de Posgrado en Medicina. A través de un comunicado, las autoridades universitarias dieron a conocer que la UNAH, ante la falta de pago de salario-beca a médicos residentes, a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general lo siguiente: “La UNAH recibió ayer viernes 6 de marzo de 2026, en horas de la tarde, el borrador de Convenio Tripartito, “para su revisión institucional, la cual incluye la emisión de dictámenes previo a su firma”.

En el comunicado se destaca que: “Durante el 2025, la UNAH asumió con recursos propios pagos por concepto de salario-beca, destinando aproximadamente 23 millones de lempiras, con el objetivo de evitar afectaciones a los médicos en formación y asegurar la continuidad del programa”. Además, dieron a conocer que “a la fecha, la UNAH no ha recibido este valor adeudado ni las transferencias correspondientes para este año”. “Es importante resaltar que la eventual firma del convenio no representa automáticamente la realización de pagos, ya que estos dependen de las transferencias financieras que deben efectuar las instituciones responsables conforme a los compromisos establecidos”, establecen las autoridades universitarias.