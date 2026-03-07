El posible setlist del show de Guerreras K-Pop en Honduras este 14 y 15 de marzo

La primera función será el sábado 14 de marzo en el Teatro Francisco Saybe de San Pedro Sula, a las 3:00 PM.. Al día siguiente, el domingo 15 de marzo, el show se traslada a Tegucigalpa para una segunda función en el Chiminike, también a las 3:00 PM.

El espectáculo, presentado por Banco Atlántida y producido por BMP junto a Fun Capital, recorre dos ciudades del país en fin de semana consecutivo.

Tegucigalpa, Honduras.- Las Guerreras K-Pop llegan a Honduras en marzo con dos funciones en vivo que prometen música, coreografías y la energía del K-pop para toda la familia.

Las canciones que no pueden faltar en el show

La banda sonora de Guerreras K-Pop (conocida internacionalmente como KPop Demon Hunters) fue uno de los fenómenos musicales de 2025. Cuatro de sus temas principales entraron al Top 10 del Billboard Hot 100, su banda sonora acumuló cinco nominaciones a los Grammy y uno de sus sencillos se llevó el premio a Mejor canción escrita para medios visuales.

Estas son las canciones que el público espera escuchar en el show:



-Golden — El tema más popular de la película. Interpretado por EJAE, Audrey Nuna y Rei bajo el nombre del grupo ficticio HUNTR/X, se mantuvo semanas en el primer puesto del Billboard Global 200 y fue precisamente el que se llevó el Grammy. Es, sin duda, el momento que más anticipan los asistentes.



-Soda Pop — El tema de los Saja Boys, la banda rival de las Guerreras. Con un ritmo adictivo y juvenil, es una de las piezas que más conecta con el público infantil y que genera mayor interacción en los shows en vivo.



-What It Sounds Like — Uno de los sencillos más sólidos de HUNTR/X, destacado por la profundidad de su letra y por acompañar una de las escenas más memorables de la película.



-Your Idol — Un tema que trascendió la pantalla: fue versionado en conciertos de agrupaciones surcoreanas como Ateez y Stray Kids, lo que habla de su impacto dentro del género.



-Free — La única balada de la banda sonora, interpretada por EJAE y Andrew Choi. Su armonía vocal y tono introspectivo suelen ser uno de los momentos más emotivos del espectáculo en vivo.



-Take Down — Disponible en dos versiones: la de HUNTR/X y una grabada por Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung, integrantes de TWICE. Su intensidad la convierte en un punto alto de cualquier presentación.



-How It's Done — El cierre ideal para quienes buscan producción sofisticada y líneas de rap. Una pieza que demuestra el rango musical de la banda sonora más allá de los sencillos más populares.

