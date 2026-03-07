Cómo se anima una película de Pixar: Luis Uribe Córdoba explica su trabajo en Hoppers

Uribe comenzó en publicidad en Colombia alrededor de 2006. En 2010 viajó a Los Ángeles para un programa de verano de animación, se quedó tres años, y cuando el estudio donde trabajaba cerró, se mudó a San Francisco para incorporarse a Lucasfilm en 2014.

Hoy, su trabajo está en Hoppers , la nueva película del estudio que desde esta semana puede verse en los cines de Honduras. En entrevista exclusiva con EL HERALDO , el animador colombiano contó cómo fue trabajar en una de las producciones más esperadas de Pixar en años recientes.

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Uribe Córdoba no llegó a Pixar por casualidad. Llegó después de noches frente al computador en Bogotá, de estudiar animación por internet cuando eso todavía era una rareza, de cruzar medio continente con un portafolio construido a pulso.

Un año después llegó a Pixar, donde lleva una década. Es egresado de Diseño Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y pasó también por Rhythm and Hues antes de consolidar su carrera en el norte de California.

"Es un orgullo muy grande. Solo somos dos colombianos en el estudio en este momento", dijo. "Poder estar acá representa el esfuerzo de muchos años y el apoyo de mi familia y mis amigos, de todas esas noches y tardes que pasaba trabajando en mi portafolio".

En Hoppers su rol fue el de animador de personajes, que en la práctica equivale a ser el actor de una película de animación. El director asigna una escena, el animador se graba a sí mismo interpretándola como referencia y luego traslada esa actuación al personaje en el computador, pose a pose, hasta que el resultado pasa la revisión del equipo.

"Tenemos como una marioneta en 3D y tenemos que ir creando la actuación del personaje moviendo cada parte", explicó. Las escenas del alcalde Jerry, con la voz de Jon Hamm, fueron las más exigentes para él.

"Tenía unas secuencias donde era bastante dramático y normalmente no hago ese tipo de escenas", admitió. Lo opuesto fue animar al rey George bailando sobre una montaña, una secuencia que aparece en los tráilers. El director quería algo con la estética de los videos de ejercicios de los años ochenta.

"Tuve la oportunidad de poner esa referencia y hacer que fuera chistosa toda esa parte", recordó con evidente satisfacción.No es la primera vez que su nombre aparece en los créditos de una producción importante.

Uribe también integró el equipo de Inside Out 2, donde el departamento de animación llegó a contar con 180 personas, muy por encima de los equipos habituales del estudio.Hoppers, dirigida por Daniel Chong, sigue a Mabel Tanaka, una joven activista cuya conciencia es transferida al cuerpo de un castor robótico para comunicarse con los animales del bosque e impedir la destrucción de su hábitat.

El reparto vocal incluye a Meryl Streep, Jon Hamm, Kathy Najimy y Bobby Moynihan. La película acumula un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes y proyecta recaudar entre 35 y 40 millones de dólares solo en Norteamérica en su primer fin de semana, con un presupuesto de producción de 150 millones.

Para quienes sueñan con seguir un camino similar, Uribe fue concreto. "Sigan volviéndose muy buenos en la disciplina que más les gusta. Hay muchas historias culturales de nuestros países que no se han contado. Eso sería bueno también verlo para sobresalir."