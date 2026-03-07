Trump dice que México es "el epicentro de la violencia" de los carteles en cumbre regional

Miami, Estados Unidos.-El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado en su cumbre con líderes latinoamericanos 'Escudo de las Américas' que "México es el epicentro de la violencia de los carteles", aunque afirmó que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, es una "muy buena persona" con una "voz hermosa".

"Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los carteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los carteles es México", declaró Trump al inaugurar su reunión con más de una decena de mandatarios latinoamericanos, pero a la que no invitó a Sheinbaum.

El líder republicano, quien antes amenazó con bombardear a narcotraficantes en México, insistió en Miami en que los "carteles mexicanos están impulsando y orquestando mucha del derrame de sangre y caos en el hemisferio".

Por ello, avisó que el "Gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender la seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense".