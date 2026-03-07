  1. Inicio
En fotos: así avanza ampliación de la carretera salida a Olancho en la capital

La ampliación de la salida a Olancho avanza a más del 85% tras permanecer paralizado durante el último trimestre de 2025, autoridades de la SIT afirman que mejorará la conectividad hacia el oriente del país

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 07:48
En fotos: así avanza ampliación de la carretera salida a Olancho en la capital
1 de 10

La ampliación de la salida a Olancho de la capital de Honduras registra un avanace mayor al 85%, según la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

 Fotos: Alex Pérez | EL HERALDO
En fotos: así avanza ampliación de la carretera salida a Olancho en la capital
2 de 10

La obra de ampliación de 7.22 kilómetros en la salida a Olancho fue reactivada el 12 de febrero tras varios meses paralizada en 2025.

 Alex Pérez/EL HERALDO
En fotos: así avanza ampliación de la carretera salida a Olancho en la capital
3 de 10

Representantes de la obra aseguraron a EL HERALDO que los trabajos se ejecutan con 35 personas y 12 equipos pesados en el tramo pendiente del proyecto.

 Alex Pérez/EL HERALDO
En fotos: así avanza ampliación de la carretera salida a Olancho en la capital
4 de 10

El proyecto incluye la construcción de una rotonda en el sector de El Lolo, para mejorar la circulación vehicular en la zona.

 Alex Pérez/EL HERALDO
En fotos: así avanza ampliación de la carretera salida a Olancho en la capital
5 de 10

La ampliación contempla la construcción de una carretera de cuatro carriles para mejorar la conectividad hacia el oriente del país.

 Alex Pérez/EL HERALDO
En fotos: así avanza ampliación de la carretera salida a Olancho en la capital
6 de 10

La obra incluye el reciclaje de la estructura del pavimento existente antes de colocar la nueva carpeta asfáltica.

 Alex Pérez/EL HERALDO
En fotos: así avanza ampliación de la carretera salida a Olancho en la capital
7 de 10

 Alex Pérez/EL HERALDO
En fotos: así avanza ampliación de la carretera salida a Olancho en la capital
8 de 10

Tras el comienzo de las obras, más de 110 mil personas se ven afectadas diariamente por el congestionamiento vial en la salida a Olancho en Tegucigalpa.

 Alex Pérez/EL HERALDO
En fotos: así avanza ampliación de la carretera salida a Olancho en la capital
9 de 10

El contrato del proyecto fue firmado el 29 de diciembre de 2022 con un plazo de 12 meses, pero acumula casi tres años de retraso.

 Alex Pérez/EL HERALDO
En fotos: así avanza ampliación de la carretera salida a Olancho en la capital
10 de 10

De forma paralela, miembros de la Alcaldía Municipal del Distrito (AMDC) se mantienen en el sector para canalizar y ordenar el tráfico.

 Alex Pérez/EL HERALDO
