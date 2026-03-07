En fotos: así avanza ampliación de la carretera salida a Olancho en la capital

La ampliación de la salida a Olancho de la capital de Honduras registra un avanace mayor al 85%, según la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
La obra de ampliación de 7.22 kilómetros en la salida a Olancho fue reactivada el 12 de febrero tras varios meses paralizada en 2025.
Representantes de la obra aseguraron a EL HERALDO que los trabajos se ejecutan con 35 personas y 12 equipos pesados en el tramo pendiente del proyecto.
El proyecto incluye la construcción de una rotonda en el sector de El Lolo, para mejorar la circulación vehicular en la zona.
La ampliación contempla la construcción de una carretera de cuatro carriles para mejorar la conectividad hacia el oriente del país.
La obra incluye el reciclaje de la estructura del pavimento existente antes de colocar la nueva carpeta asfáltica.
La obra de ampliación de 7.22 kilómetros en la salida a Olancho fue reactivada el 12 de febrero tras varios meses paralizada.
Tras el comienzo de las obras, más de 110 mil personas se ven afectadas diariamente por el congestionamiento vial en la salida a Olancho en Tegucigalpa.
El contrato del proyecto fue firmado el 29 de diciembre de 2022 con un plazo de 12 meses, pero acumula casi tres años de retraso.
De forma paralela, miembros de la Alcaldía Municipal del Distrito (AMDC) se mantienen en el sector para canalizar y ordenar el tráfico.