Más de 2,000 motociclistas han sido multados por no usar chaleco reflectivo

“La normativa busca proteger la vida de los conductores y reducir accidentes , y hasta ahora hemos visto una buena respuesta de la población motociclista”, indicó Montoya.

Según Riccy Montoya, portavoz de la DNVT, pese al número de sanciones, la medida recibió aceptación por parte de los motociclistas, quienes “acataron las instrucciones de tránsito desde su implementación”.

Tegucigalpa, Honduras.- A tres meses de entrada en vigor la medida que obliga a los motociclistas a utilizar chaleco reflectivo , autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ( DNVT ) informaron que a nivel nacional, aproximadamente, 2,000 conductores han sido multados por incumplir la normativa de seguridad.

“Siempre pedimos a los conductores que manejen con precaución, respeten los límites de velocidad y mantengan las normas de seguridad vial”, apuntó.

La portavoz recordó que la multa para quienes no utilicen el chaleco reflectivo es de 400 lempiras y enfatizó que el cumplimiento de esta medida debe ir acompañado del respeto a otras normas de tránsito.

Desde el pasado 7 de enero, fecha en la que se anunció la medida, las autoridades de Vialidad y Transporte han intensificado operativos en distintos sectores de Honduras.

En el Distrito Central, estos controles se concentran en áreas con mayor flujo vehicular, como bulevares, avenidas principales y colonias con alta densidad de población y tránsito.

Montoya explicó que los operativos buscan abarcar los puntos más críticos de circulación, incluyendo salidas de la ciudad, principales bulevares y avenidas, así como las colonias donde se han registrado mayores incidencias de accidentes de tránsito.

“Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de los motociclistas y mantener un control efectivo en las zonas más transitadas”, subrayó.

Las autoridades señalaron que la medida de uso obligatorio del chaleco reflectivo se suma a otras acciones de prevención vial implementadas por la DNVT, con el propósito de reducir la cantidad de accidentes y fortalecer la cultura de respeto a las normas de tránsito en todo el país.

Montoya agregó que los operativos incluyen supervisión constante, educación vial y asesoramiento a los motociclistas sobre cómo combinar el uso del chaleco reflectivo con otras prácticas de conducción segura.

Además, apuntó que la medida se mantiene vigente de 6 de la tarde a 6 de la mañana, horario que durante 2025 registró altas cifras de siniestros viales a nivel nacional.

Asimismo, la autoridades de tránsito mantienen coordinación con otras instituciones de seguridad y cuerpos policiales para asegurar que las carreteras y zonas urbanas estén libres de irregularidades que puedan poner en riesgo a los motociclistas y al resto de los conductores.

Las autoridades reiteraron que la medida busca consolidarse como una política permanente de prevención, invitando a todos los motociclistas del país a cumplir con el uso del chaleco reflectivo y a respetar las normas de tránsito, en beneficio de su seguridad y la de los demás usuarios de las vías.