Multas de L400 a conductores por estacionarse en espacios no autorizados en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En medio del constante crecimiento vehicular, la escena de vehículos estacionados en lugares no permitidos se convirtió en un panorama que agrava la congestión vial, y según expertos, eleva el riesgo de accidentes de tránsito en el Distrito Central.

Ante la problemática, miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) iniciaron hoy operativos dirigidos a conductores que se estacionen fuera de los espacios debidamente señalizados en Tegucigalpa y Comayagüela.

La portavoz de la DNVT, Riccy Montoya, explicó que los conductores que obstaculicen el flujo vial serán sancionados con multas de hasta 400 lempiras, según el tipo de falta y reincidencia.

Además, las autoridades de transporte aseguraron que la primera etapa de los operativos está enfocada en las unidades de transporte público en la capital.

“Nos estamos enfocando principalmente en los vehículos de transporte público, ya que en muchos casos son los que generan caos vial al detenerse en cualquier punto de la calle”, señaló Lenin Morell, director de la DNVT.