DC registró 724 accidentes viales en dos meses; cifras aumentan pese a medidas preventivas

Tegucigalpa, Honduras.- Para muchos conductores, ser una víctima o testigo de un accidente de tráfico se tornó en un hecho común de experimentar en el Distrito Central.

Pese a eso, datos del Sistema Policial en Línea (Sepol) apuntan que, desde el 1 de enero hasta el 2 de marzo de 2026 se registró 724 accidentes de tráfico en la capital, es decir, diariamente se registraron 12 accidentes viales.

Informes oficiales apuntan que de esas cifras, hubo 100 lesionados y 26 muertes a causa de las colisiones.

Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) aseguró que las incidencias por siniestros viales bajó debido la implementación del chaleco reflectivo a motociclistas.

Sin embargo, las cifras oficiales apuntan que los accidentes viales durante los dos primeros meses de 2026 aumentaron en un 38% en comparación a enero y febrero de 2025.