DC registró 724 accidentes viales en dos meses; cifras aumentan pese a medidas preventivas

Pese a que autoridades atribuyen una reducción de incidencias al uso obligatorio del chaleco reflectivo, el 2026 reflejó un aumento del 199 accidentes en comparación con el mismo período de 2025

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 16:48
Durante este fin de semana, la DNVT contabilizó 70 accidentes de tránsito a nivel nacional.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Para muchos conductores, ser una víctima o testigo de un accidente de tráfico se tornó en un hecho común de experimentar en el Distrito Central.

Pese a eso, datos del Sistema Policial en Línea (Sepol) apuntan que, desde el 1 de enero hasta el 2 de marzo de 2026 se registró 724 accidentes de tráfico en la capital, es decir, diariamente se registraron 12 accidentes viales.

Informes oficiales apuntan que de esas cifras, hubo 100 lesionados y 26 muertes a causa de las colisiones.

Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) aseguró que las incidencias por siniestros viales bajó debido la implementación del chaleco reflectivo a motociclistas.

Sin embargo, las cifras oficiales apuntan que los accidentes viales durante los dos primeros meses de 2026 aumentaron en un 38% en comparación a enero y febrero de 2025.

Cada cuatro horas muere una persona en accidentes de tránsito en Honduras

Ya que, 2025 registró 522 accidentes viales en los dos primeros meses de 2025, y 2026 reportó un aumento de 199.

Operativos

Según Ricci Montoya, portavoz de la DNVT, ante los siniestros viales, miembros de la Policía Nacional y Transporte realizan operativos en los principales puntos de flujo vehícular en la Tegucigalpa y Comayagüela

La funcionaria apuntó que durante los operativos se decomisó más de mil permisos de conducir a nivel nacional y el decomiso de motocicletas.

"Durante este fin de semana intensificó operaciones, dando como resultado el decomiso de más de mil permisos de conducir por diferentes faltas a la normativa vigente de la ley de tránsito", explicó.

Ante el número de incidencias, la funcionaria realizó un llamado a la población a obedecer los reglamentos de tránsito como medida de orden público y vial.

Accidentes de tránsito han dejado 1,740 muertos y miles de heridos en 2025

Redacción web
Daniela Ortega

