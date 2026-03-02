DC registró 724 accidentes viales en dos meses; cifras aumentan pese a medidas preventivas

Tegucigalpa, Honduras.- Para muchos conductores, ser una víctima o testigo de un accidente de tráfico se tornó en un hecho común de experimentar en el Distrito Central.
Pese a eso, datos del Sistema Policial en Línea (Sepol) apuntan que, desde el 1 de enero hasta el 2 de marzo de 2026 se registró 724 accidentes de tráfico en la capital, es decir, diariamente se registraron 12 accidentes viales.
Informes oficiales apuntan que de esas cifras, hubo 100 lesionados y 26 muertes a causa de las colisiones.
Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) aseguró que las incidencias por siniestros viales bajó debido la implementación del chaleco reflectivo a motociclistas.
Sin embargo, las cifras oficiales apuntan que los accidentes viales durante los dos primeros meses de 2026 aumentaron en un 38% en comparación a enero y febrero de 2025.
Ya que, 2025 registró 522 accidentes viales en los dos primeros meses de 2025, y 2026 reportó un aumento de 199.
Operativos
Según Ricci Montoya, portavoz de la DNVT, ante los siniestros viales, miembros de la Policía Nacional y Transporte realizan operativos en los principales puntos de flujo vehícular en la Tegucigalpa y Comayagüela
La funcionaria apuntó que durante los operativos se decomisó más de mil permisos de conducir a nivel nacional y el decomiso de motocicletas.
"Durante este fin de semana intensificó operaciones, dando como resultado el decomiso de más de mil permisos de conducir por diferentes faltas a la normativa vigente de la ley de tránsito", explicó.
Ante el número de incidencias, la funcionaria realizó un llamado a la población a obedecer los reglamentos de tránsito como medida de orden público y vial.