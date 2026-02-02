Chaleco reflectivo redujo un 60% de los accidentes viales en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la implementación del chaleco reflectivo obligatorio para motociclistas, los accidentes viales registraron una reducción del 60% durante enero de 2026 en Francisco Morazán, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
Según las cifras, enero de 2025 reportó 544 accidentes de tránsito, mientras que, durante enero de 2026, la cifra descendió a 207 incidentes, evidenciando un impacto positivo de la medida implementada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
En promedio, enero de 2026 registró 7 accidentes viales diarios, frente a los 17 incidentes diarios reportados en el mismo mes de 2025.
Ante los notables resultados, autoridades de tránsito destacaron que el uso del chaleco reflectivo mejoró significativamente la visibilidad de los motociclistas, —especialmente durante la noche— y en condiciones climáticas adversas, lo que contribuye a prevenir colisiones y accidentes graves.
Según Ricci Montoya, subinspectora de la DNVT, la medida obligatoria desde el pasado 7 de enero, obtuvo una respuesta positiva por parte de los motociclista.
"Como autoridades de Vialidad y Transporte estamos felices porque muchos hondureños han acatado la instrucción desde el día 1 en que se dio de portar este chaleco reflectivo", apuntó.
Multas e incidencias
Pese a autoridades aseguraron que se aplicarían multas de 400 lempiras a los conductores que incumplan la medida, Montoya aseguró a este rotativo que el uso del chaleco reflectivo todavía permanece en su fase de "socialización".
"Es importante mencionar que todavía no se están llevando a cabo las sanciones. Estamos orientando a todos los motociclistas para que ellos tengan conocimiento de esta normativa de la ley de tránsito que está vigente", apunto.
Según la subinspectora, ante la implementación del chaleco, autoridades de tránsito permanecen en los principales punto de flujo vehicular como medida de identificación a los motociclistas que aún no portan con la indumentaria reflectiva obligatoria.
Enfatizó que la prioridad de las autoridades no es sancionar, sino educar. “Por ahora no se están aplicando multas; únicamente estamos realizando operativos de prevención y concientización”, indicó, asegurando que el objetivo es que los motociclistas comprendan la importancia del chaleco reflectante.
Por su parte, José Adonay Hernández, director de la DNVT, indicó que durante 2025 se registraron más de 17,000 accidentes viales a nivel nacional, la mayoría de conductores en motocicleta.Un
Uno de los municipios con mayor número de incidencia es el Distrito Central, que contabilizó 6,623 siniestros con 825 personas lesionadas, mientras que en San Pedro Sula se reportaron 5,582 accidentes, y 292 lesionados.