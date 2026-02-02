Chaleco reflectivo redujo un 60% de los accidentes viales en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la implementación del chaleco reflectivo obligatorio para motociclistas, los accidentes viales registraron una reducción del 60% durante enero de 2026 en Francisco Morazán, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol). Según las cifras, enero de 2025 reportó 544 accidentes de tránsito, mientras que, durante enero de 2026, la cifra descendió a 207 incidentes, evidenciando un impacto positivo de la medida implementada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). En promedio, enero de 2026 registró 7 accidentes viales diarios, frente a los 17 incidentes diarios reportados en el mismo mes de 2025. Ante los notables resultados, autoridades de tránsito destacaron que el uso del chaleco reflectivo mejoró significativamente la visibilidad de los motociclistas, —especialmente durante la noche— y en condiciones climáticas adversas, lo que contribuye a prevenir colisiones y accidentes graves.

Según Ricci Montoya, subinspectora de la DNVT, la medida obligatoria desde el pasado 7 de enero, obtuvo una respuesta positiva por parte de los motociclista.

"Como autoridades de Vialidad y Transporte estamos felices porque muchos hondureños han acatado la instrucción desde el día 1 en que se dio de portar este chaleco reflectivo", apuntó.

Multas e incidencias