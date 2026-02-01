Tegucigalpa vivirá hoy una de las noches más heladas tras descenso de temperaturas

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa y otras regiones de Honduras enfrentarán un marcado descenso de las temperaturas durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes, producto de un frente frío que ingresó al país, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Según los pronósticos, la capital del país podría registrar entre 9 y 12 grados centígrados, siendo el lunes 2 de febrero la temperatura más baja de los últimos años. Entre esta noche y la madrugada de mañana, el termómetro podría llegar a 9 grados, mientras que la máxima al mediodía alcanzaría los 20 grados.

La masa de aire frío que cubre al país ha mantenido hasta la tarde del sábado un clima helado en la mayoría de las ciudades, con temperaturas máximas superiores a 30°C únicamente en la región sur, mientras que en el resto del país oscilaron entre 14°C y 24°C. El meteorólogo Víctor Ortega detalló los pronósticos por región son: norte 14°~20°, sur 16°~20°, occidente 5°~10°, oriente 11°~16°, centro 10°~14°, San Pedro Sula 13°~15° y Distrito Central 8°~11°. Este nuevo frente frío se suma a otro registrado la semana pasada, que dejó lluvias durante cuatro días consecutivos, y se espera que genere precipitaciones entre moderadas e intensas, especialmente en la franja costera del país.

Copeco declaró alerta verde (preventiva) en cuatro departamentos y alerta amarilla (vigilancia) en tres más, incluyendo Atlántida, Colón y otras zonas costeras donde los suelos permanecen saturados por las lluvias recientes. En las zonas más elevadas del oeste y centro del país, las temperaturas podrían descender hasta los cinco grados centígrados, siendo Intibucá el departamento con mayor descenso, mientras que en Francisco Morazán se espera que el termómetro marque entre 10 y 12 grados. La entrada de este frente frío y la masa de aire frío número 11, según Cenaos, marcará un periodo de bajas temperaturas y lluvias hasta el martes, mientras Tegucigalpa se prepara para vivir una de las noches más frías.

Temperaturas para la semana en Tegucigalpa