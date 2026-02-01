Carín León gana el Grammy 2026 por “Mejor Álbum de Música Mexicana"

Los Ángles, Estados Unidos.- El cantante mexicano Carín León volvió a poner el nombre de la música mexicana en alto.

Este domingo, el intérprete originario de Hermosillo, México se convirtió en uno de los ganadores de los Premios Grammy 2026 al llevarse el reconocimiento en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por su disco “Palabra De To’s (Seca)”.

El proyecto musical compitió con destacados artistas y agrupaciones, entre ellos Fuerza Regida y Grupo Frontera con “MALA MÍA” y “Y Lo Que Viene”, Paola Jara con “Sin Rodeos”, y Bobby Pulido & Friends con “Una Tuya y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)”.