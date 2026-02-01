Carín León gana el Grammy 2026 por “Mejor Álbum de Música Mexicana"

Los Ángles, Estados Unidos.- El cantante mexicano Carín León volvió a poner el nombre de la música mexicana en alto.
Este domingo, el intérprete originario de Hermosillo, México se convirtió en uno de los ganadores de los Premios Grammy 2026 al llevarse el reconocimiento en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por su disco “Palabra De To’s (Seca)”.
El proyecto musical compitió con destacados artistas y agrupaciones, entre ellos Fuerza Regida y Grupo Frontera con “MALA MÍA” y “Y Lo Que Viene”, Paola Jara con “Sin Rodeos”, y Bobby Pulido & Friends con “Una Tuya y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)”.
Tras recibir la noticia, Carín León recurrió a sus redes sociales para expresar su agradecimiento.
“Gracias a mi familia, que siempre estuvo firme; a mi equipo, que ha caminado a mi lado en las buenas y en las duras; y sobre todo al público, que canta estas canciones como si fueran suyas”, escribió.
El artista destacó que este premio no es solo suyo, sino también de Sonora, de los músicos que comparten su pasión y de quienes mantienen vivas las raíces de la música mexicana.
“La música mexicana está más viva que nunca y hoy nos toca celebrarla en grande. De corazón: gracias y que siga sonando la música de México”, añadió.