Fue encontrada en su casa en estado de descomposición: caso de Greissy Flores

Entre lágrimas y dolor este domingo familiares despidieron a Greissy Flores, quien fue encontrada sin vida en su apartamento de San Marcos, Ocotepeque. ¿Qué se sabe de su caso? Aquí los detalles:
Greissy Michael Flores, de 36 años, madre de un hijo y dedicada al oficio de manicurista, era muy conocida en la comunidad por su cercanía con vecinos y clientes, dejando un vacío entre quienes la conocieron.
El hallazgo ocurrió la noche del sábado -31 de enero- en su casa de habitación, donde su cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.
Según el reporte, el estado del cuerpo indica que llevaba al menos dos días fallecida antes de ser encontrada.
Hasta el momento, las autoridades clasifican el caso como una muerte de causa indeterminada. Serán los estudios forenses quienes determinen oficialmente las circunstancias de su fallecimiento.
La noticia causó consternación entre familiares y residentes de San Marcos, quienes recuerdan a Greissy por su calidez y amabilidad.
Katia Perdomo, amiga cercana de la fallecida, expresó su dolor: “Me duele el corazón, mi niña. Sé cuántas veces llegaste al Hospital San Marcos y platicabas conmigo. Siempre estuve para ti.”
La partida de Greissy deja un profundo vacío en su familia y en su comunidad. Sus seres queridos han recibido muestras de apoyo y condolencias en este momento de dolor.
Los restos de la joven son velados este domingo en el Auditorio Municipal de San Marcos, Ocotepeque, y su sepelio se realizará más tarde.
Las autoridades locales y la comunidad esperan que los estudios forenses aporten claridad sobre las causas de su fallecimiento.