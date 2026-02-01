  1. Inicio
Fue encontrada en su casa en estado de descomposición: caso de Greissy Flores

En su casa de habitación y en avanzado estado de descomposición fue hallada Greissy Flores; su caso ha generado consternación en San Marcos de Ocotepeque

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 17:08
Fue encontrada en su casa en estado de descomposición: caso de Greissy Flores
Entre lágrimas y dolor este domingo familiares despidieron a Greissy Flores, quien fue encontrada sin vida en su apartamento de San Marcos, Ocotepeque. ¿Qué se sabe de su caso? Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Greissy Michael Flores, de 36 años, madre de un hijo y dedicada al oficio de manicurista, era muy conocida en la comunidad por su cercanía con vecinos y clientes, dejando un vacío entre quienes la conocieron.

 Foto: Redes sociales
El hallazgo ocurrió la noche del sábado -31 de enero- en su casa de habitación, donde su cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

 Foto: Redes sociales
Según el reporte, el estado del cuerpo indica que llevaba al menos dos días fallecida antes de ser encontrada.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento, las autoridades clasifican el caso como una muerte de causa indeterminada. Serán los estudios forenses quienes determinen oficialmente las circunstancias de su fallecimiento.

 Foto: Redes sociales
La noticia causó consternación entre familiares y residentes de San Marcos, quienes recuerdan a Greissy por su calidez y amabilidad.

 Foto: Redes sociales
Katia Perdomo, amiga cercana de la fallecida, expresó su dolor: “Me duele el corazón, mi niña. Sé cuántas veces llegaste al Hospital San Marcos y platicabas conmigo. Siempre estuve para ti.”

 Foto: Redes sociales
La partida de Greissy deja un profundo vacío en su familia y en su comunidad. Sus seres queridos han recibido muestras de apoyo y condolencias en este momento de dolor.

 Foto: Redes sociales
Los restos de la joven son velados este domingo en el Auditorio Municipal de San Marcos, Ocotepeque, y su sepelio se realizará más tarde.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades locales y la comunidad esperan que los estudios forenses aporten claridad sobre las causas de su fallecimiento.

 Foto: Redes sociales
