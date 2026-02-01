  1. Inicio
Jordi Aguilera fue deportado de EE UU y asesinado de múltiples disparos en Cortés

El joven barbero regresó a su país tras ser deportado de Estados Unidos y fue hallado muerto en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, a la orilla de la carretera CA-5

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 13:58
Jordi Javier Aguilera Alvarado había llegado recientemente deportado de Estados Unidos y fue encontrado sin vida en Santa Cruz de Yojoa. Aquí todo lo que se sabe.

Un barbero hondureño fue encontrado sin vida en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, a un costado de la carretera CA-5, en la zona del Lago de Yojoa.

La víctima fue identificada como Jordi Javier Aguilera Alvarado, quien recientemente había sido deportado de Estados Unidos. ¿Cómo lo asesinaron?

Los informes preliminares indican que el joven habría muerto a causa de heridas provocadas por arma de fuego, ya que presentaba múltiples impactos de bala.

Al sitio llegaron familiares de la víctima, muy desconsolados por lo ocurrido, ya que el joven había regresado recientemente al país.

El hallazgo fue realizado por personas que transitaban por el lugar, quienes alertaron a las autoridades sobre un cadáver abandonado.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron al lugar para acordonar la zona, realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias que ayuden a esclarecer el crimen.

El joven se dedicaba al oficio de barbero y en redes sociales compartía fotografías de su trabajo.

Hasta el momento no se han reportado detenciones ni se ha confirmado si el asesinato está vinculado a otros hechos violentos registrados en la región o en el país.

Jordi era un joven que abandonó el país en busca de una mejor vida, pero al regresar a Honduras murió de forma violenta.

