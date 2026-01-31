  1. Inicio
Desmembrada y entre la basura: así hallaron el cuerpo de Sara Rivera en río Chamelecón

El cuerpo de Sara fue identificado únicamente gracias a un tatuaje que portaba. Aquí los detalles de cómo la encontraron tras más de 15 días de desaparecida

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 16:43
1 de 10

Las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo recuperado en el río Chamelecón, a la altura del sector Baracoa, en Puerto Cortés.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Se trata de Sara Rivera Arauz, de 29 años, reportada como desaparecida desde el 13 de enero. Aquí los detalles de cómo hallaron su cuerpo

Foto: Redes sociales
3 de 10

El hallazgo se produjo en una zona del río Chamelecón donde los desechos se acumulan, formando una barrera natural que, según los equipos de rescate, retuvo el cuerpo hasta ser localizado.

Foto: Redes sociales
4 de 10

Entre plásticos, restos de madera y basura, el cadáver permaneció oculto por varios días.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Equipos de socorro y personal de seguridad se movilizaron al lugar para recuperar el cuerpo y garantizar que el levantamiento se realizara de forma segura, permitiendo iniciar la investigación correspondiente.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Según informaron las autoridades, debido al avanzado estado de descomposición, la identificación de Sara fue posible únicamente gracias a un tatuaje que presentaba en su cuerpo.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Los informes preliminares indican que el cuerpo de la joven estaba desmembrado y cubierto por basura acumulada en la barrera del río Chamelecón.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Sara Rivera era originaria de Comayagua, aunque desde hacía algún tiempo residía en la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Tras su desaparición, familiares y amigos habían difundido alertas en redes sociales y medios de comunicación solicitando apoyo para dar con su paradero.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Tras más de quince días desaparecida, su hallazgo en la zona baja de Puerto Cortés sorprendió, ya que según familiares era una joven muy tranquila.

 Foto: Redes sociales
