Desmembrada y entre la basura: así hallaron el cuerpo de Sara Rivera en río Chamelecón

Las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo recuperado en el río Chamelecón, a la altura del sector Baracoa, en Puerto Cortés.
Se trata de Sara Rivera Arauz, de 29 años, reportada como desaparecida desde el 13 de enero. Aquí los detalles de cómo hallaron su cuerpo
El hallazgo se produjo en una zona del río Chamelecón donde los desechos se acumulan, formando una barrera natural que, según los equipos de rescate, retuvo el cuerpo hasta ser localizado.
Entre plásticos, restos de madera y basura, el cadáver permaneció oculto por varios días.
Equipos de socorro y personal de seguridad se movilizaron al lugar para recuperar el cuerpo y garantizar que el levantamiento se realizara de forma segura, permitiendo iniciar la investigación correspondiente.
Según informaron las autoridades, debido al avanzado estado de descomposición, la identificación de Sara fue posible únicamente gracias a un tatuaje que presentaba en su cuerpo.
Los informes preliminares indican que el cuerpo de la joven estaba desmembrado y cubierto por basura acumulada en la barrera del río Chamelecón.
Sara Rivera era originaria de Comayagua, aunque desde hacía algún tiempo residía en la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula.
Tras su desaparición, familiares y amigos habían difundido alertas en redes sociales y medios de comunicación solicitando apoyo para dar con su paradero.
Tras más de quince días desaparecida, su hallazgo en la zona baja de Puerto Cortés sorprendió, ya que según familiares era una joven muy tranquila.