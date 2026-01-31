Juan Barrientos, estudiante de Derecho señalado de liderar red de extorsión en Loarque

Juan Fernando Barrientos Tróchez, de 26 años, estudiaba Derecho. Junto a él fue arrestado Jared Alejandro Elvir Sánchez, de 22 años, presunto colaborador en las actividades ilícitas. La acción estuvo a cargo de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).