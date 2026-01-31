Juan Barrientos, estudiante de Derecho señalado de liderar red de extorsión en Loarque

Juan Barrientos, estudiante universitario, fue capturado tras ser acusado de liderar un grupo de extorsionadores que operaba en distintos puntos de la capital. Aquí los detalles:
Juan Fernando Barrientos Tróchez, de 26 años, estudiaba Derecho. Junto a él fue arrestado Jared Alejandro Elvir Sánchez, de 22 años, presunto colaborador en las actividades ilícitas. La acción estuvo a cargo de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Ambos fueron sorprendidos mientras realizaban cobros extorsivos en la colonia Loarque, al extremo sur de la ciudad, según detallaron las autoridades durante el operativo.
Durante la detención, a los jóvenes se les decomisó un arma de fuego, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares, elementos que presuntamente utilizaban para amenazar y coordinar sus cobros ilegales.
Además, las autoridades aseguraron un vehículo tipo turismo que habría sido empleado por los sospechosos para movilizarse entre los distintos lugares donde efectuaban los cobros.
La evidencia incautada será sometida a análisis especializado, incluyendo la Unidad de Balística Forense de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), para determinar posibles vínculos con hechos violentos, incluidos homicidios.
Según los investigadores, los detenidos serían integrantes de la pandilla 18 y habrían establecido una ruta sistemática de extorsión que afectaba a pequeños emprendedores, comerciantes y trabajadores del transporte público.
El modus operandi de los presuntos extorsionadores incluía la intimidación mediante amenazas y la exigencia de pagos de dinero, lo que generaba un clima de temor en los sectores donde operaban.
Las autoridades indicaron que la acción policial forma parte de los esfuerzos por desarticular grupos delictivos dedicados a la extorsión y proteger a la población capitalina de este tipo de delitos.
Barrientos Tróchez y Elvir Sánchez fueron trasladados a instalaciones policiales para continuar con los procedimientos legales correspondientes, mientras la investigación sigue abierta para esclarecer la totalidad de sus actividades criminales.